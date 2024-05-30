Logitech выпустила новые клавиатуры и мыши для Mac. Они однозначно заслуживают внимания

Фархад
MX

Компания Logitech представила новую линейку аксессуаров для Mac, в которую вошли клавиатуры и мыши серии MX, а также эргономичные устройства ввода.

В коллекцию вошли клавиатуры MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys S Mini, Ergo Wave Keys, а также мышь MX Anywhere 3S. В названии каждого устройства также подчёркивается, что они созданы для Mac. На выбор доступны несколько расцветок, включая Space Gray, которая идеально дополнит продукты от Apple.

MX

Клавиатуры MX Keys S и MX Keys Mini for Mac предлагают умную подсветку, которая адаптируется к окружающему освещению и близости рук, набор программируемых функций через приложение Logi Options+, возможность подключения к трём различным устройствам и ножничный механизм. В конструкции этих устройств используется переработанный пластик.

MX Anywhere 3S для Mac — компактная мышь с функцией сверхбыстрой прокруткой, практически бесшумными клавишами и улучшенным датчиком слежения с разрешением 8K DPI. Эта мышь работает на любой поверхности, включая стекло.

MX

В комплект MX Keys S Combo для Mac входят клавиатура MX Keys S, мышь MX Master 3S и подушка для рук MX Palm Rest.

Завершает новую линейку Ergo Wave Keys для Mac — первая эргономичная клавиатура Logitech, специально разработанная для пользователей компьютеров Apple. Она предлагает уникальный волнистый дизайн и мягкую подкладку для рук, разработанную лабораторией Logi Ergo Lab. Производитель заявляет, что эта клавиатура способствует выпрямлению осанки и снижает нагрузку на запястья.

MX

Новые аксессуары Logitech для Mac уже доступны в некоторых странах по цене от $110 за клавиатуру MX Keys S, $100 за MX Keys S Mini, $200 за набор MX Keys S Combo, $80 за мышь MX Anywhere 3S и $60 за клавиатуру Wave Keys.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple показала, на что способен iPad Pro c M4. Mac больше не нужен для монтажа
⚡️ Нашли 5 качественных и недорогих GaN-зарядок с индикатором мощности на AliExpress. Вы всегда будете знать, за что заплатили
На маркетплейсах раскрыт картельный сговор: продавцы завышали цены и изощренно топили конкурентов

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии