Logitech выпустила новые клавиатуры и мыши для Mac. Они однозначно заслуживают внимания

Компания Logitech представила новую линейку аксессуаров для Mac, в которую вошли клавиатуры и мыши серии MX, а также эргономичные устройства ввода.В коллекцию вошли клавиатуры MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys S Mini, Ergo Wave Keys, а также мышь MX Anywhere 3S. В названии каждого устройства также подчёркивается, что они созданы для Mac. На выбор доступны несколько расцветок, включая Space Gray, которая идеально дополнит продукты от Apple.Клавиатуры MX Keys S и MX Keys Mini for Mac предлагают умную подсветку, которая адаптируется к окружающему освещению и близости рук, набор программируемых функций через приложение Logi Options+, возможность подключения к трём различным устройствам и ножничный механизм. В конструкции этих устройств используется переработанный пластик.MX Anywhere 3S для Mac — компактная мышь с функцией сверхбыстрой прокруткой, практически бесшумными клавишами и улучшенным датчиком слежения с разрешением 8K DPI. Эта мышь работает на любой поверхности, включая стекло.В комплект MX Keys S Combo для Mac входят клавиатура MX Keys S, мышь MX Master 3S и подушка для рук MX Palm Rest.Завершает новую линейку Ergo Wave Keys для Mac — первая эргономичная клавиатура Logitech, специально разработанная для пользователей компьютеров Apple. Она предлагает уникальный волнистый дизайн и мягкую подкладку для рук, разработанную лабораторией Logi Ergo Lab. Производитель заявляет, что эта клавиатура способствует выпрямлению осанки и снижает нагрузку на запястья.Новые аксессуары Logitech для Mac уже доступны в некоторых странах по цене от $110 за клавиатуру MX Keys S, $100 за MX Keys S Mini, $200 за набор MX Keys S Combo, $80 за мышь MX Anywhere 3S и $60 за клавиатуру Wave Keys.