Apple показала, на что способен iPad Pro c M4. Mac больше не нужен для монтажа

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Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом под названием «Миры, созданные на iPad».В видео показаны кадры с актрисой Софией Уайли, снятые на зелёном фоне (хромакей). С помощью iPad Pro с чипом M4 и Apple Pencil Pro иллюстраторы, дизайнеры и профессиональные художники заменили «зелёнку» тремя разными анимированными фонами. Кстати, в ролике играет песня Билли Лемоса «Concentrate».А чтобы ни у кого не появилось излишних сомнений, Apple поделилась закулисным видео, демонстрирующим пошаговый процесс съёмки, рисования и монтажа.