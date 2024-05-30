Apple показала, на что способен iPad Pro c M4. Mac больше не нужен для монтажа

Фархад
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Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом под названием «Миры, созданные на iPad».



В видео показаны кадры с актрисой Софией Уайли, снятые на зелёном фоне (хромакей). С помощью iPad Pro с чипом M4 и Apple Pencil Pro иллюстраторы, дизайнеры и профессиональные художники заменили «зелёнку» тремя разными анимированными фонами. Кстати, в ролике играет песня Билли Лемоса «Concentrate».



А чтобы ни у кого не появилось излишних сомнений, Apple поделилась закулисным видео, демонстрирующим пошаговый процесс съёмки, рисования и монтажа.

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Комментарии

tellurian
+1396
tellurian
Только макбук стоит дешевле :) некоторые модели.
час назад в 16:55
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