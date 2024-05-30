На маркетплейсах раскрыт картельный сговор: продавцы завышали цены и изощренно топили конкурентов

Олег

Маркетплейсы


Федеральная антимонопольная служба отчиталась о пресечении картельного сговора продавцов наушников на маркетплейсах. Они хотели, чтобы цены не падали, и чинили козни непослушным конкурентам.

Согласно источнику, некоторое количество продавцов наушников (точное число не указывается) создали картельный сговор в октябре 2023 года и он действовал до февраля 2024-го. Они создали общий чат в мессенджере и обсуждали в нем меры по поддержанию цен на высоком уровне, а также методов борьбы с конкурентами, которые отказывались вступать в сговор.

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Самой частой «расправой» с непокорными был массовый заказ их товара в какой-нибудь отдаленный ПВЗ с фейковых аккаунтов. Товар долго ехал до точки выдачи, лежал там весь срок ожидания и отправлялся назад на склад; всё это время продавец терпел убытки, поскольку товары фактически замораживались на несколько недель. Разумеется, не обошлось и без фейковых плохих отзывов с целью занижения рейтинга добросовестных продавцов.

ФАС завела дело о картельном сговоре, которое грозит участникам оборотными штрафами. 

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Источник:
ФАС
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Комментарии

Dmitriy
+955
Dmitriy
Это особенности рыночных отношений у нас. К сожалению построенных по схеме Черкизона. А про ФАС уже давно смешно просто.
2 часа назад в 15:25
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tellurian
+1396
tellurian
Есть в этой схеме тюменские ?
час назад в 16:23
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