На маркетплейсах раскрыт картельный сговор: продавцы завышали цены и изощренно топили конкурентов

Федеральная антимонопольная служба отчиталась о пресечении картельного сговора продавцов наушников на маркетплейсах. Они хотели, чтобы цены не падали, и чинили козни непослушным конкурентам.
Согласно источнику, некоторое количество продавцов наушников (точное число не указывается) создали картельный сговор в октябре 2023 года и он действовал до февраля 2024-го. Они создали общий чат в мессенджере и обсуждали в нем меры по поддержанию цен на высоком уровне, а также методов борьбы с конкурентами, которые отказывались вступать в сговор.
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Самой частой «расправой» с непокорными был массовый заказ их товара в какой-нибудь отдаленный ПВЗ с фейковых аккаунтов. Товар долго ехал до точки выдачи, лежал там весь срок ожидания и отправлялся назад на склад; всё это время продавец терпел убытки, поскольку товары фактически замораживались на несколько недель. Разумеется, не обошлось и без фейковых плохих отзывов с целью занижения рейтинга добросовестных продавцов.
ФАС завела дело о картельном сговоре, которое грозит участникам оборотными штрафами.