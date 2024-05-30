⚡️ Нашли 5 качественных и недорогих GaN-зарядок с индикатором мощности на AliExpress. Вы всегда будете знать, за что заплатили

Олег

Зарядные устройства на базе нитрида галлия — GaN — незаметно вошли в наш обиход. Блоки питания стали компактнее и существенно мощнее, чем раньше. Вместе с этим производители смартфонов наперебой заявляют о поддержке зарядки в 30, 50, 90 и даже больше 100 Вт. Неудивительно, что пользователю хочется не просто быстро заряжать смартфон, но и наглядно видеть, с какой мощностью он заряжается — не обманул ли его производитель. 

Поэтому мы собрали здесь не просто зарядные блоки GaN, а именно зарядки со встроенным дисплеем, на котором можно увидеть текущую мощность зарядки вашего гаджета.

Essager

1. Essager 33W

Стартуем с небольшого, но стильного и достаточно производительного блочка «до тысячи рублей». Его будет достаточно для большинства смартфонов, а на небольшом цифровом дисплее между портами вы сможете наглядно убедиться, что зарядка действительно быстрая. Отображается даже стандарт зарядки.

Из отзывов: «хороший зарядный блок, турбо зарядку и / или митурбо паказывает на телефоне при зарядке, быстро заряжает телефон».

Toocki

2. Toocki 67W

Тут уже блочок помощнее: без проблем запитает парочку больших смартфонов, планшет или даже ультрабук. Мощность зарядки вы будете видеть на дисплее под портами на глянцевой стороне блока. К слову, черный матовый корпус не собирает царапки, что полезно для такой утилитарной вещи, как зарядное устройство.

Из отзывов: «Это дешевое зарядное устройство с приличной производительностью. По сравнению с зарядным устройством Samsung в комплекте нет большой разницы в производительности. Мне очень нравится ватт-дисплей».

Toocki

3. Toocki 140W

Настольный монстр от того же китайского бренда — молодого, но активно набирающего популярность и поклонников. Общая выходная мощность составляет 140 ватт, но на один порт зарядка не даст более 100 ватт, это нужно учитывать. Такой станции хватит на всю вау электронику в доме. Разумеется, на экране в верхней части отображается суммарная выходная мощность, а не показатель на каждый порт.

Из отзывов: «Зарядка ноутбука хорошая, и я могу заряжать 5 устройств одновременно. Резиновая подставка не повреждает стол».


Baseus

4. Baseus 65W Auto

Это мощный блок питания для авто, который выручит в дороге владельцев смартфонов, планшетов и ноутбуков — поддерживается максимальный ток до 3А при 9В. Аксессуар поддерживает популярные стандарты быстрой зарядки и стильно выглядит в любой машине.

Из отзывов: «Отличное зарядное устройство для телефона 65 Вт. Порты выдают 45 Вт + 18 Вт и поддерживают до быстрой зарядки. На дисплее отображается амперы, выходное напряжение и напряжение автомобильного аккумулятора».


SHARGE

5. Дизайнерский зарядник SHARGE 67W

Зарядное устройство выполнено в виде маленького копьютера Macintosh 80-х годов. Желтый пластик, стилизованные вставки и цветной логотип — всё отсылает к прекрасному времени молодости Стива Джобса. На «дисплее» Mac отображается текущая мощность зарядки. Зарядник имеет три USB-С-порта, что может устроить не всех: иметь один USB-A на всякий случай бывает полезно. У товара рейтинг 5 звезд, но пока мало отзывов и покупок, так что приобретайте с осторожностью.


KOWSI

Бонус: вольтметр KOWSI KWS 2301C

Несмотря на крайне скромный ценник, девайс умеет замерять ватты, Амперы, мощность зарядки, емкость аккумулятора, имеет встроенную память и позволяет проводить замеры в любом направлении подключения. Погрешность совсем небольшая, в пределах десятой доли процента. Для домашних задач — сгодится. Малыша хвалят даже на 4pda. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

Mers
+5142
Mers
Интересно читать такую тему, после предыдущего поста об Али)
час назад в 16:20
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samOsebe
+564
samOsebe Mers
работа такая👆
16 минут назад
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tellurian
+1396
tellurian
Заряжаю только медленными. Торопиться мне некуда :) АКБ говорят спасибо 😂
час назад в 16:24
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Олег Воронин
+2321
Олег Воронин tellurian
А я 100-200-ваттные от Ugreen раскидал по дому, красота 😍 не нарадуюсь
час назад в 16:33
#
tellurian
+1396
tellurian Олег Воронин
У меня нет стольких устройств. Мне не надо. Для айфона и айпада один кабель. Для ноута родная зарядка. Для чего ещё?
На работе тоже самое.
час назад в 16:54
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Олег Воронин
+2321
Олег Воронин tellurian
В семье два макбука, три смартфона, три пары наушников, смарт-часы. Плюс часто нужно подоткнуться в разных частях квартиры, а ходить передергивать блочки запариваешься. Вот так и получается, что где бы не присел, везде есть мощная зарядка)
47 минут назад
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