⚡️ Нашли 5 качественных и недорогих GaN-зарядок с индикатором мощности на AliExpress. Вы всегда будете знать, за что заплатили

Из отзывов: «хороший зарядный блок, турбо зарядку и / или митурбо паказывает на телефоне при зарядке, быстро заряжает телефон».

Из отзывов: «Это дешевое зарядное устройство с приличной производительностью. По сравнению с зарядным устройством Samsung в комплекте нет большой разницы в производительности. Мне очень нравится ватт-дисплей».

Из отзывов: «Зарядка ноутбука хорошая, и я могу заряжать 5 устройств одновременно. Резиновая подставка не повреждает стол».



Из отзывов: «Отличное зарядное устройство для телефона 65 Вт. Порты выдают 45 Вт + 18 Вт и поддерживают до быстрой зарядки. На дисплее отображается амперы, выходное напряжение и напряжение автомобильного аккумулятора».

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

ИНН: 7703380158

Зарядные устройства на базе нитрида галлия — GaN — незаметно вошли в наш обиход. Блоки питания стали компактнее и существенно мощнее, чем раньше. Вместе с этим производители смартфонов наперебой заявляют о поддержке зарядки в 30, 50, 90 и даже больше 100 Вт. Неудивительно, что пользователю хочется не просто быстро заряжать смартфон, но и наглядно видеть, с какой мощностью он заряжается — не обманул ли его производитель.Поэтому мы собрали здесь не просто зарядные блоки GaN, а именно зарядки со встроенным дисплеем, на котором можно увидеть текущую мощность зарядки вашего гаджета.Стартуем с небольшого, но стильного и достаточно производительного блочка «до тысячи рублей». Его будет достаточно для большинства смартфонов, а на небольшом цифровом дисплее между портами вы сможете наглядно убедиться, что зарядка действительно быстрая. Отображается даже стандарт зарядки.Тут уже блочок помощнее: без проблем запитает парочку больших смартфонов, планшет или даже ультрабук. Мощность зарядки вы будете видеть на дисплее под портами на глянцевой стороне блока. К слову, черный матовый корпус не собирает царапки, что полезно для такой утилитарной вещи, как зарядное устройство.Настольный монстр от того же китайского бренда — молодого, но активно набирающего популярность и поклонников. Общая выходная мощность составляет 140 ватт, но на один порт зарядка не даст более 100 ватт, это нужно учитывать. Такой станции хватит на всю вау электронику в доме. Разумеется, на экране в верхней части отображается суммарная выходная мощность, а не показатель на каждый порт.Это мощный блок питания для авто, который выручит в дороге владельцев смартфонов, планшетов и ноутбуков — поддерживается максимальный ток до 3А при 9В. Аксессуар поддерживает популярные стандарты быстрой зарядки и стильно выглядит в любой машине.Зарядное устройство выполнено в виде маленького копьютера Macintosh 80-х годов. Желтый пластик, стилизованные вставки и цветной логотип — всё отсылает к прекрасному времени молодости Стива Джобса. На «дисплее» Mac отображается текущая мощность зарядки. Зарядник имеет три USB-С-порта, что может устроить не всех: иметь один USB-A на всякий случай бывает полезно. У товара рейтинг 5 звезд, но пока мало отзывов и покупок, так что приобретайте с осторожностью.Несмотря на крайне скромный ценник, девайс умеет замерять ватты, Амперы, мощность зарядки, емкость аккумулятора, имеет встроенную память и позволяет проводить замеры в любом направлении подключения. Погрешность совсем небольшая, в пределах десятой доли процента. Для домашних задач — сгодится. Малыша хвалят даже на 4pda.