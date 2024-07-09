Logitech выпустила «вечную» мышь. Батарейки ей не нужны
Артем Фунтиков —
«Она вообще никогда не умрет, ее время работы бесконечно», — обещает старший менеджер компании.
Главная особенность Logitech G309 во встроенном суперконденсаторе. Он работает как микроаккумулятор, который питается от коврика Logitech G Powerplay по принципу беспроводной зарядки. Новинку предлагают всего $80 (~7 тыс руб), что делает ее одной из самых доступных среди устройств подобного рода. Нюанс кроется в том, что зарядный аксессуар продается отдельно за $120 (~10,5 тыс руб).
Впрочем, гаджет может работать самостоятельно от батареек или аккумуляторов формата AA.
Если при таком раскладе подключиться по Bluetooth, то заряда хватит на 600 часов, в связке с фирменным адаптером Lightspeed — до 300 часов.
Поскольку Logitech G309 позиционируется как игровая мышь, стоит учесть ее массу и тяжесть. Если коврика Powerplay нет и приходится вставлять батарейки, вес составит 86 гр, без батареек — 68 гр. Также гаджет использует гибридные оптомеханические переключатели Lightforce, оптический сенсор Hero 25K с DPI от 100 до 25 тыс, максимальной скоростью 400 IPS и поддержкой ускорения 40G. Данный набор компания использует в некоторых своих премиальных игровых мышках.
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