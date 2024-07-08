Создана клавиатура, которой не нужен ПК. Догадались в чем секрет?

Артем
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Потребуется только монитор.

Китайская компания Linglong анонсировала мощный мини-ПК, который прячется внутри складной клавиатуры. В сложенном виде гаджет имеет размеры всего 150×100 мм при весе 800 гр. Внутри поместилось неслабое железо: процессор AMD Ryzen 7 8840U, 16/32 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ/1 ТБ, а среди клавишь таже есть мини-тачпад. Аккумулятора емкостью 16000 мА·ч должно хватить на 10 часов различных офисных задач, 6 часов музыки и фильмов или 4 часа игр. Однако эти цифры не учитывают потребление питания монитором, которого, к слову, в комплекте нет.

По мнению разработчиков это не беда. Его заменит смартфон, планшет, телевизор, VR-гарнитура или отдельный монитор — все они могут подключиться к мини-ПК. Для этого клавиатуру снабдили портами: USB-A 3.0, двумя USB-C и модулем Bluetooth. Для охлаждения внутри установлен кулер, выгоняющий воздух через дно корпуса.
Дата выхода чудо-гаджета пока неизвестна, а вот цены уже огласили. За конфигурацию 16/512 ГБ просят 2999 юаней (~36 тыс руб), а 32 ГБ и 1 ТБ обойдется в 3599 юаней (~43 тыс руб ).

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Источник:
Bilibili
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