





Компания Apple представила новую модель iPad Pro. Этот планшет теперь можно использовать в качестве ноутбука.Новый iPad Pro получил тройную камеру — с широким сенсором, ультрашироким сенсором и лазерным лидаром для использования с играми и приложениями, поддерживающими дополненную реальность. Поддерживается стилус, подключение беспроводных геймпадов, а зарядка осуществляется через порт USB Type-C.В планшете используется новый процессор A12Z Bionic Chip с 8-ядерным графическим ускорителем. Apple утверждает, что этот процессор производительнее большинства тех, что используются в ноутбуках на базе Windows.Судя по проморолику, Apple теперь позиционирует iPad Pro в качестве ещё более полноценной замены компьютеру. В качестве аксессуара к планшету предлагается клавиатура Magic Keyboard с тачпадом и подсвечивающимися кнопкам. Клавиатура также служит чехлом и подставкой для удобного размещения устройства под различными углами. Apple не стала копировать опыт работы с клавиатурой и тачпадом напрямую у MacBook, а оптимизировала его специально для планшета. Magic Keyboard совместима с iPad Pro 2018 года.Время автономной работы iPad Pro от одного заряда — до 10 часов в зависимости от режима использования. Объём накопителя — 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ.Новый iPad Pro выпущен с экранами двух размеров — 11 дюймов и 12,9 дюйма. В США первая модель стоит от 799 долларов, а вторая от 949 долларов и выше в зависимости от объёма памяти и поддержки беспроводных стандартов связи (только Wi-Fi или Wi-Fi и гигабитный LTE). Клавиатура будет стоить 299 или 349 долларов в зависимости от модели планшета, её продажи начнутся в мае.Цены в России:Pad Pro 11 дюймов будет доступен по цене от 69 990 руб. за модель Wi‑Fi и по цене от 83 990 руб. за модель Wi‑Fi + Cellular на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. iPad Pro 12,9 дюйма будет доступен по цене от 86 990 руб. за модель Wi‑Fi и по цене от 100 990 руб. за модель Wi‑Fi + Cellular на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, iPad Pro также появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами.