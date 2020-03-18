MacBook Air Apple обновила MacBook Air, свой самый популярный ноутбук. MacBook Air стал быстрее и получил новую клавиатуру Magic Keyboard, объём памяти накопителя увеличилась в два раза. Производительность центрального процессора MacBook Air возросла до двух раз, а графического — до 80 процентов, что позволяет легко справляться с повседневными задачами и играть в игры с ещё более сложной графикой. Накопитель от 256 ГБ вмещает ещё больше фильмов, фото и других файлов. Среди других достоинств нового MacBook Air — великолепный 13-дюймовый дисплей Retina, на котором текст выглядит чётко, а изображения — естественно, Touch ID для удобного входа в систему и безопасных покупок в интернете, просторный трекпад. По словам производителя,  аккумулятора хватит на весь день, и все возможности macOS Catalina. 

«Mac выбирают все: и учащиеся, и те, кто покупает компьютер впервые, и те, кто хочет перейти на новую модель. MacBook Air пользуется особенной любовью у покупателей среди всех моделей Mac. Сегодня мы представляем существенно обновлённую модель: увеличенная вдвое производительность, новая клавиатура Magic Keyboard и удвоенная ёмкость накопителя, — сказал Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac и iPad. — Стильный, тонкий и лёгкий MacBook Air оснащён великолепным дисплеем Retina, аккумулятором на целый день работы и поддерживает macOS с её мощными возможностями и простым удобным интерфейсом. Это наш лучший персональный ноутбук на сегодняшний день».

Более высокая производительность для повседневных задач

MacBook Air оснащён 4-ядерным процессором, что делает его ещё быстрее при выполнении повседневных задач, таких как сортировка фотографий, создание презентаций и даже редактирование видео. С новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения, вплоть до 4-ядерного Core i7 1,2 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,8 ГГц, MacBook Air теперь работает до 2 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением. А графический процессор Intel Iris Plus в новом MacBook Air получил прирост до 80 процентов, поэтому ноутбук значительно быстрее справляется с такими ресурсоёмкими задачами, как видеомонтаж и компьютерные игры.

MacBook Air

Новая клавиатура Magic Keyboard

Теперь MacBook Air оснащён новой клавиатурой Magic Keyboard, которая впервые была представлена на MacBook Pro 16 дюймов. Обновлённый механизм «ножницы» с ходом клавиш 1 мм обеспечивает комфортную и эргономичную печать. Клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «Т», поэтому ими проще пользоваться при наборе вслепую. При изготовлении корпуса новинки используется только переработанный алюминий. Ноутбук сохранил культовый дизайн и предлагается в трёх цветовых вариантах: золотой, серебристый и «серый космос». Дисплей Retina 13 дюймов содержит более 4 миллионов пикселей и способен передавать миллионы различных цветов.

MacBook Air 

В два раза больше памяти

Минимальная ёмкость накопителя нового MacBook Air составляет 256 ГБ — это в два раза больше, чем у моделей предыдущего поколения. Благодаря этому на устройстве поместится ещё больше видео, фото и других файлов. А пользователи, которым требуется большая память, могут выбрать MacBook Air с SSD-накопителем до 2 ТБ.

MacBook Air

Встроенные функции безопасности и конфиденциальности

MacBook Air оснащён чипом Apple T2 Security Chip 2-го поколения. Он проверяет, не было ли взломано программное обеспечение, которое устанавливается на устройство при первоначальной загрузке, и обеспечивает непрерывное шифрование всех данных, хранящихся в модуле памяти SSD. Благодаря этому на любом компьютере Mac с чипом T2, в том числе и на MacBook Air, данные при загрузке и хранении максимально защищены. Кроме того, чип T2 защищает данные, которые используются Touch ID, поэтому пользователи могут не опасаться за сохранность важной информации при разблокировке Mac, вводе паролей онлайн и покупках в интернете.

Другие характеристики

  • Три микрофона ещё точнее передают голос во время звонков по FaceTime.
  • Трекпад Force Touch обеспечивает точность управления курсором и поддерживает навигацию с помощью жестов Multi-touch.
  • Порт Thunderbolt 3 позволяет передавать данные, заряжать устройства и выводить видео на дополнительные мониторы через один и тот же разъём. Поддержка подключения внешнего монитора до 6K — впервые на MacBook Air.
  • Стереодинамики воспроизводят объёмный насыщенный звук, с которым впечатления от просмотра Apple TV+ или от игр в Apple Arcade станут ещё ярче.
MacBook Air

Цены и доступность

Новый MacBook Air скоро будет доступен по цене от 89 990 руб. на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, MacBook Air также появится в продаже у авторизованных реселлеров.



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