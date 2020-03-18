Компания Apple объявила об обновлении конфигурации компьютера Mac mini. Минимальный объём накопителя был удвоен — со 128 до 256 ГБ. Максимальный объём теперь составляет 2 ТБ. Остальные характеристики устройства на изменились.

Цены на Mac mini в России:

  • 4‑ядерный процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 3,6 ГГц, 256 ГБ — 72 990 рублей
  • 6‑ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,0 ГГц, Turbo Boost до 4,1 ГГц, 512 ГБ — 102 990 рублей
На старте продаж эти модели стоили дешевле — 68 990 и 93 990 рублей соответственно. Но и памяти у них было вдвое меньше.

Обновлённые модели уже доступны в интернет-магазине Apple, в том числе в России.



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