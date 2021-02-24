





Эффективно чистить зубы можно и обычной зубной щёткой, но для этого требуется обладать хорошими навыками. Гораздо удобнее будет приобрести электрическую зубную щётку — она справится с чисткой намного лучше. Возможно, именно сейчас вы подбираете хорошую щётку, которая будет бережно ухаживать за вашими зубами, дёснами и полостью рта — в этом случае вам поможет наше сравнение пяти самых лучших и продвинутых продуктов в данной категории.Эта щётка производит чистку профессионально и быстро. Эффект от двухминутной чистки сравним с результатом, который достигается обычной щёткой за месяц. Она оснащена сенсорным OLED-экраном, на которым можно выбрать один из четырёх режимов работы, интенсивность очистки регулируется в пределах 32 уровней в зависимости от личных предпочтений. Кроме того, щётка показывает «слепые зоны» — те области, чистке которых требуется уделить особое внимание.Приложение Oclean доступно на Android и iOS. Оно содержит около двух десятков планов с настройками для различных целей, включая обычную чистку, отбеливание зубов и массаж дёсен. Через это приложение можно выбрать подходящий план или настроить работу щётки под себя. Производитель постоянно обновляет приложение и прошивку с ПО для щётки, основываясь на отзывах от пользователей.Щётка Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 оснащена четырьмя насадками с разной щетиной для различных целей. Она также может подключаться к смартфону через Bluetooth и взаимодействовать с мобильным приложением, обладает возможностью выявлять слепые зоны в полости рта и показывает проблематичные участки, которые нужно чистить более тщательно. Приложение сохраняет статистику чистки зубов за последние семь дней. Щётка обладает сенсором нажатия, поэтому если вы будете слишком сильно давить, она просигнализирует и попросить снизить давление, чтобы не повредить дёсны.Основные особенности зубной щётки Oral-B iO9 заключаются в наличии электронного экрана и трёхмерного контроля за движением щетины в реальном времени. Экран не сенсорный, навигация по нему осуществляется физическими кнопками. Oral-B iO9 поддерживает семь режимов чистки с разной интенсивностью и определяет слепые зоны, деля полость рта на шесть участков. Пользователи жалуются, что мониторинг слепых зон производится не в реальном времени, а с некоторой задержкой. Это одна из самых дорогих щёток, тем не менее она довольно популярна.Щётка Oral-B Genius 9000 поставляется с несколькими щетинами, обладающими разной функциональностью, поэтому каждый может подобрать для себя наиболее подходящую. Насадки удобно располагаются в специальной ёмкости рядом со щёткой, поэтому их можно быстро и легко менять в зависимости от ситуации. Щётка соединяется со смартфоном посредством Bluetooth и взаимодействует с приложением, в котором в режиме реального времени отображается положение щетины и уровень её давления на зубы и дёсны для более эффективной чистки.Щётка Genius X 10000 обладает шестью режимами чистки. Её главное отличие от модели iO9 заключается в отсутствии электронного экрана, а в остальном у неё примерно такие же возможности и недостатки (в том числе задержка при мониторинге чистки).