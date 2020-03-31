В сегменте смартфонов ЖК-панели для дисплеев постепенно отодвигаются на второй план, уступая технологии OLED. Samsung Display — один из крупнейших поставщиков ЖК-экранов для устройств Apple, в том числе для iPhone, iPad и Apple Watch. Компания сообщила сегодня, что к концу 2020 года намерена прекратить производство ЖК-дисплеев на своих заводах в Китае и Южной Корее. На данный момент у производителя две линии производства в Южной Корее и две специализированные фабрики в Китае.



Помимо этого, представитель Samsun сообщил, что еще не определилась с конкретным планом дальнейшего развития для китайских фабрик, но в Южной Корее они сосредоточатся на изготовлении экранов с использованием «квантовых точек». Это передовая и перспективная технология, которая позволяет отображать чистые и яркие красный, синий и зеленый цвета.



Производство ЖК-дисплеев на фабриках Samsung уже сократилось в прошлом году, поскольку спрос на эту технологию постоянно снижается. В октябре компания закрыла одну из своих производственных линий в Южной Корее. Кроме того, Samsung заявила, что инвестирует около 10,72 миллиарда долларов в исследования и модернизацию своего производства экранов на квантовых точках. Помимо Samsung, для компании Apple ЖК-экраны поставляют LG, Japan Display и Sharp.





