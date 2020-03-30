





Компания Samsung представила очередной смартфон из серии начального уровня Galaxy M. Новинка называется Galaxy M11 и получила тройную камеру и аккумулятор более чем приличной ёмкости.В Galaxy M11 используется PLS-экран Infinity-O диагональю 6,4 дюйма с разрешением HD+ и небольшим вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Процессор — Qualcomm Snapdragon 450, объём оперативной памяти — 3 или 4 ГБ в зависимости от модификации, в накопителей — 32 или 64 ГБ.Основная камера состоит из трёх сенсоров: главный 13 Мп, широкоугольник 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп для портретной съёмки. Корпус выполнен из пластика, а на его задней части размещён сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка производится через порт USB Type-C от 15-ваттного адаптера.По какой цене Samsung планирует продавать Galaxy M11, пока неизвестно, но поскольку устройства этой серии выделяются доступностью, можно предположить, что смартфон будет недорогим. Продажи должны начаться в апреле.