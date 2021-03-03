Фитнес-трекеры, смарт-часы, беспроводные наушники — эти устройства с каждым годом набирают популярность. в 2017 году человек с AirPods казался фриком — будто он надел наушники с обрезанными проводами. Теперь же напротив — Bluetooth-наушники считаются большей нормой, чем болтающиеся провода.

Возможности и сценарии применения этих девайсов вызывают интерес. А на улице или в метро все чаще можно встретить людей с Bluetooth-наушниками или умным браслетом. Это дополнительно навязывает мысли об их покупке. Соответственно, выбор одного из таких девайсов в качестве подарка — это гарантированно сильные эмоции. Разберем, что можно подарить из этих штук.

Смарт-часы

Apple Watch Series 6

Цена: от 34 990 руб.

Самые дорогие и функциональные смарт-часы. Подарок практичный и статусный — пользователь получает весь набор возможностей из тех, что имеются на рынке, а также статус «самого недоступного устройства от Apple». Если последнее важно обозначить, можно взять аксессуар в малиновом или синем цвете, эксклюзивных для Series 6.

С точки зрения функциональности, часы интересны функцией определения уровня кислорода в крови. Выбираете соответствующее приложение, запускаете диагностику и ждете 15 секунд. Эта возможность — тренд носимых девайсов в 2020 году. В частности, по уровню кислорода в крови определяется наличие коронавируса — если он составляет ниже 90%, есть вероятность, что носитель заразился, и легкие поражены.

Apple Watch SE

Цена: от 24 990 руб.

В сентябре 2020 года вместе с Series 6 компания Apple показала еще одну модель часов — SE. Это аксессуар попроще — с базовыми возможностями смарт-часов, но без трендовых, вроде замера ЭКГ и уровня кислорода в крови.

Впрочем, они тоже могут стать полезным девайсом. Множеству пользователей от часов нужны базовые возможности, вроде замера пульса, калорий и анализа эффективности тренировок. Для них Apple Watch SE — идеальная модель для знакомства с миром умных часов.

Huawei Watch Fit

Цена: 6490 руб.

Самые удачный умные часы на Android, выпущенные в 2020 году. Стильный дизайн, высокая автономность, интересные функции дл тренировки — это про Huawei Watch Fit.

Часы компании стабильно славятся автономностью. Эти — не исключение. Они работают до 5 дней без подзарядки в обычном режиме, а в экономном — до 10. Главное изменение — переход с круглого экрана на прямоугольный. В итоге, корпус стал тоньше (у круглых возле стекла выпирало металлическое кольцо), а на дисплей теперь помещается больше данных.

Также часы будут полезными для занятия фитнесом дома или в тренажерном зале. Они предлагают 96 программ для фитнеса., также в интерфейс добавлены анимированные видеоуроки Quick-workout Animations. Их 12, а упражнений 44. На дисплее появится человечек, выполняющий упражнения. Задача пользователя — повторять за ним, соблюдая технику.

Фитнес-трекеры

Xiaomi Mi Band 5

Цена: 2450 руб.

В последней модели линейки компания решила большую проблему фитнес-трекеров — Mi Band 5 проще всего заряжать: тут используется кабель питания с магнитным креплением, основную капсулу не нужно извлекать из браслета.

По остальным параметрам это оптимальный фитнес-трекер для 2021 года. Экран — AMOLED с диагональю 1,1 дюйма и разрешением 126х294 пикселей. Он распознает 11 видов спортивной активности, включая прыжки через скакалку и йогу. Время работы без подзарядки составляет — 14-20 дней, емкость аккумулятора — 125 мАч, защита от воды — 5ATM.

Цена: 2569 руб.

Еще один фитнес-трекер Xiaomi. Причем, у него есть преимущество перед последним поколением. Это наличие NFC и поддержка Google Pay — с ним можно расплачиваться у терминалов бесконтактно.

Фитнес-трекеров с заветным чипом множество, только помимо него нужна поддержка системы бесконтактных платежей. Mi Band 4 NFC — единственный в России браслет, совместимый с Google Pay.

Huawei Band 4 Pro

Цена: 2990 руб.

Один из немногих фитнес-браслетов со встроенным датчиком GPS. Он позволяет записывать маршрут в мобильном приложении без помощи смартфона. Мобильное устройство необязательно брать на пробежку, что может понравиться фитоняшке.

По другим параметрам и возможностям трекер также интересный. Добавлена функция определения насыщения крови кислородом, как в Apple Watch Series 6, расширенный анализ сна.

Беспроводные наушники

AirPods Pro

Цена: 19 690 руб.

Стильные, функциональные и статусные беспроводные наушники. Они миниатюрные и смотрятся в ухе аккуратнее, чем AirPods первого и второго поколений, а внешне модель легко распознается.

Особого внимания достойно шумоподавление. Общественный транспорт, город, шумящие соседи — в этих условиях они идеально изолируют пользователя от внешних звуков. Причем, можно не включать музыку, а просто надеть аксессуары — внешние звуки будут слышны, но нечётко.

Samsung Galaxy Buds Live

Цена: 11 990 руб.

Самые интересные беспроводные наушники с точки зрения внешнего вида. Причем, дизайн и практичный. Наушники продолжают ваши естественные изгибы ушей и лица, они мягко и плотно прилегают к раковине. Это обеспечивает надежную фиксацию и пассивную шумоизоляцию. Кстати, о ней. Шупоподавление тут активное.

Samsung также уделила внимание качеству передачи голоса. Тут добавлена Адаптивная система из трёх микрофонов и датчик костной проводимости (VPU : Voice Pickup Unit). Система отслеживает движения челюсти (рта) во время разговора, затем костные вибрации преобразуются в голосовой сигнал, в итоге носителя хорошо слышно даже в шумной обстановке.

Huawei Freebuds 3i

Цена: 6990 руб.

Оптимальные наушники по соотношению цены и качества. Их плюс эргономичность. Они крупные, но при этом легкие (один наушник весит около 5,5 г, у AirPods Pro — 5,4 г).

По качеству звука они даже лучше гарнитуры от Apple — низкие частоты качественнее. Автономность обычная — до трёх с половиной часов в режиме воспроизведения звука и до двух часов в режиме разговора без зарядного кейса, до 14,5 часа в режиме воспроизведения звука и до 10,5 часа в режиме разговора с футляром.





