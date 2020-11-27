





Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что все заказанные консоли PlayStation 5, включая версию с дисководом и Digital Edition, поступили на склад ритейлеров и переданы в доставку. «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли вторую волну предзаказов на PS5 и начали продажу аксессуаров.Поставки PlayStation 5 с дисководом, оформленные в рамках первой волны предзаказов, на центральный распределительный центр «М.Видео-Эльдорадо» завершились 21 ноября, цифровой версии — 26 ноября. Все предзаказы уже переданы в доставку, и большинство клиентов получили долгожданные консоли. Сегодня ритейлеры открыли вторую волну предзаказов.«М.Видео» и «Эльдорадо» с 21 ноября также открыли продажи беспроводного контроллера DualSense для PlayStation 5 за 5 790 рублей. 27 ноября стартовали продажи ещё несколько аксессуаров: зарядная станция для двух беспроводных геймпадов DualSense и пульт Media Remote для взаимодействия с фильмами и стриминговыми видеосервисами по 2 490 рублей каждый, HD-камера с двумя объективами 1080p для стримов за 4 990 рублей и беспроводная гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя встроенным микрофонам и улучшенной технологией шумоподавления за 8 290 рублей.«М.Видео» организовала доставки PlayStation 5 в ночь с 18 на 19 ноября, накануне официального старта. Первыми обладателями новинки уже вечером 18 ноября стали несколько сотен покупателей «М.Видео» из десяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и Владивостока. Получатели были выбраны случайным образом среди тех, кто оформил предзаказ.Продажи новых игр для PlayStation 5 уже стартовали в «М.Видео» и «Эльдорадо». На сайте и в магазинах доступны эксклюзивы Demon’s Souls, «Сэкбой: Большое приключение», «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» в обычном и Ultimate-издании. В обеих сетях также появились «Assassin’s Creed: Вальгалла», Mortal Kombat 11: Ultimate, Watch_Dogs: Legion и Just Dance 2021. Стоимость стандартных изданий игр для PlayStation 5 на диске начинается от 3 790 рублей.