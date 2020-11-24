«Всё продано. Абсолютно всё. Я потратил большую часть прошлого года, пытаясь убедиться, что мы сможем создать достаточный спрос на новый продукт, а теперь я трачу гораздо больше времени на попытки увеличить предложение, чтобы удовлетворить этот спрос», — Джим Райан.







Генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан подтвердил, что первая партия PlayStation 5 полностью распродана. Он добавил, что нехватка консолей произошла бы даже без ситуации с COVID-19.По словам главы SIE, самая большая проблема, вызванная пандемией, была на этапе подготовки к производству. По его словам, из-за ограничений приходилось выполнять всю подготовку производства удаленно с помощью камер.Райан впечатлён успехом консоли в этот трудный год, но он также сказал, что продукт и продажи, вероятно, были бы такими же, даже если бы люди не застревали дома в связи с карантинными мерами. Он также подчеркнул, что Sony сейчас находится в позиции ожидания по поводу покупки Microsoft компании Zenimax, в которую входят Bethesda и id Software. Похоже, что они планируют предпринять некоторые действия в ответ на Xbox Game Pass. «На самом деле есть новости, но вы узнаете о них позже», — Джим Райан.