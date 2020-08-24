Известно, что компания Apple создаёт несколько прототипов любой своей новинки, но лишь лучшие образцы доходят до финальной стадии разработки и поступают в продажу. По данным twitter-аккаунта DongleBookPro, Apple планировала выпустить мини-версию компьютера Mac со встроенным доком для плеера iPod, но отказалась от этого проекта, и в итоге он так и не был реализован.
DongleBookPro приводит фотографии той разработки. Судя по изображениям, в корпусе Mac mini было предусмотрено место для подключения iPod nano через 30-пиновый коннектор. Плеер мог заряжаться в этом доке и воспроизводить музыку без использования вычислительных мощностей компьютера.
Прототип Mac mini с доком для iPod nano — очень раритетный продукт, который представляет огромный интерес для коллекционеров. Несколько экземпляров устройства сохранились в лабораториях Apple и у частных коллекционеров, а стоимость этого компьютера на аукционах может достигать нескольких сотен тысяч долларов.
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