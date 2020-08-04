Компания Apple пояснила, в каких случаях не стоит переживать о том, что ноутбук не заряжается, хотя подключен к зарядному устройству. На сайте техподдержки появилось подробное разъяснение этому феномену.
По словам Apple, у моделей MacBook и MacBook Pro с портами Thunderbolt 3 после обновления до macOS Catalina 10.15.5 появилась новая система управления питанием. Если она включена, устройство интеллектуально определяет, стоит ли ему заряжаться или лучше не набирать энергию, чтобы продлить жизнь аккумулятору и отсрочить его химическое старение. Для этого устройство следит за паттернами использования, а также постоянно мониторит температуру различных компонентов, в том числе аккумулятора.
Когда включена система управления здоровьем батареи, вы иногда будут видеть сообщение «Не заряжается» в меню статуса аккумулятора своего компьютера, а максимальный уровень заряда может быть временно снижен. Это нормальное поведение, таким образом система управления здоровьем батареи оптимизирует процесс зарядки. Ваш ноутбук зарядится до 100 процентов спустя некоторое время в зависимости от сценария использования.
Apple также подчёркивает, что сообщение «Не заряжается» может служить индикатором проблем с зарядкой, когда ноутбук подключен к неисправному или недостаточно мощному адаптеру либо кабель вышел из строя.
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