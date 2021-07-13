MacBook Pro 2021 года выпуска могут получить слот карты памяти SanDusk с увеличенной скоростью передачи данных относительно стандартных слотов. Об этом сообщает блогер Люк Миани.
Разъем будет поддерживать стандарт UHS-II. Он обеспечивает скоростью передачи данных в 312 Мбит/с. Стандартные слоты для карты памяти работают с максимальной скоростью 100 Мбит/с.
Apple отказалась от слота для карты памяти SD в 2016 году. Последними ноутбуками с ним были MacBook Pro 2015 года выпуска, модели 2016 года вышли без большинства привычных портов, среди имеющихся были только USB-C и 3,5 мм для наушников.
Другим важным нововведением ноутбуков будет сканер отпечатка пальца Touch ID с подсветкой. На актуальных моделях это просто область для считывания отпечатка пальца.
MacBook Pro 2021 года выпуска выйдут с новыми экранами mini-LED. У них черный цвет более насыщенный, потому что на отдельных участках пиксели не подсвечиваются.
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