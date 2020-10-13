















Компания Apple представила линейку аксессуаров MagSafe. С их помощью можно более эффективно заряжать смартфоны и смарт-часы.Будут выпущены чехлы для iPhone с особой конструкцией, которая позволяет передавать энергию в аккумулятор более эффективно. Также выйдет кошелёк для хранения банковской карты — он крепится к смартфону и не мешает зарядке. Кроме того, в продаже появится зарядное устройство MagSafe Duo, с помощью которого можно одновременно заряжать смартфон и часы. Apple выпустит держатель для автомобиля и настольную док-станцию — они тоже войдут в линейку аксессуаров MagSafe.