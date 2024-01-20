MagSafe-зарядки могут убить главный элемент Samsung Galaxy S24 Ultra

Ещё до презентации новой серии Galaxy S24 многие фанаты бренда ждали, что новые флагманы получат поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2, который полностью идентичен Apple MagSafe. Однако, Samsung всё-таки решила не использовать магниты в своих девайсах, но не стала ничего объяснять.
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Теперь западные блогеры показали, почему MagSafe в Galaxy — плохая идея. Оказывается, магниты негативно воздействуют на стилус. Брэндон Ли из This is Tech Today даже опубликовал в X видео, демонстрирующее, как S Pen отказывается работать с Galaxy S24 Ultra при подключении аксессуаров MagSafe/Qi2.
Вполне вероятно, что длительное воздействие магнитов может привести к необратимому повреждению S Pen. Поэтому MagSafe-аксессуары лучше использовать с iPhone, а не с тем, для чего они не сертифицированы.