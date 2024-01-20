MagSafe-зарядки могут убить главный элемент Samsung Galaxy S24 Ultra

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Ещё до презентации новой серии Galaxy S24 многие фанаты бренда ждали, что новые флагманы получат поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2, который полностью идентичен Apple MagSafe. Однако, Samsung всё-таки решила не использовать магниты в своих девайсах, но не стала ничего объяснять.Теперь западные блогеры показали, почему MagSafe в Galaxy — плохая идея. Оказывается, магниты негативно воздействуют на стилус. Брэндон Ли из This is Tech Today даже опубликовал в X видео, демонстрирующее, как S Pen отказывается работать с Galaxy S24 Ultra при подключении аксессуаров MagSafe/Qi2.Вполне вероятно, что длительное воздействие магнитов может привести к необратимому повреждению S Pen. Поэтому MagSafe-аксессуары лучше использовать с iPhone, а не с тем, для чего они не сертифицированы.