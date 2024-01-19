На iPhone появятся приложения для NFC-оплаты в магазинах без Apple Pay

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Компания Apple согласилась открыть доступ к своему NFC-чипу в iPhone для сторонних приложений. Об этом пишет Bloomberg.



Согласно источнику, обязательство компания взяла на себя под влиянием Еврокомиссии. Apple решила «предоставить сторонним разработчикам из Европейской экономической зоны возможность, которая позволит их пользователям совершать бесконтактные платежи NFC в обход Apple Pay и Apple Wallet».







Возможность получить доступ к NFC получат все разработчики из ЕЭЗ, а воспользоваться их платежными приложениями смогут все пользователи с Apple ID, зарегистрированными на этой территории. Если Apple попытается схитрить или нарушить свое обязательство, её ждет оборотный штраф в 10%.



В ЕЭЗ входят страны Евросоюза, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Хотя Россия пока не попадает в число этих стран, данный прецедент вполне может использоваться в дальнейшем, чтобы «продавить» Apple в пользу россиян. Кроме того, есть шанс, что разработчики смогут выпустить платежные приложения для РФ, зарегистрировавшись в ЕЭЗ.