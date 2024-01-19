На iPhone появятся приложения для NFC-оплаты в магазинах без Apple Pay

Олег

Apple Pay
Фото: Сбер


Компания Apple согласилась открыть доступ к своему NFC-чипу в iPhone для сторонних приложений. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно источнику, обязательство компания взяла на себя под влиянием Еврокомиссии. Apple решила «предоставить сторонним разработчикам из Европейской экономической зоны возможность, которая позволит их пользователям совершать бесконтактные платежи NFC в обход Apple Pay и Apple Wallet».

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Возможность получить доступ к NFC получат все разработчики из ЕЭЗ, а воспользоваться их платежными приложениями смогут все пользователи с Apple ID, зарегистрированными на этой территории. Если Apple попытается схитрить или нарушить свое обязательство, её ждет оборотный штраф в 10%.

В ЕЭЗ входят страны Евросоюза, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Хотя Россия пока не попадает в число этих стран, данный прецедент вполне может использоваться в дальнейшем, чтобы «продавить» Apple в пользу россиян. Кроме того, есть шанс, что разработчики смогут выпустить платежные приложения для РФ, зарегистрировавшись в ЕЭЗ. 

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

+122
lokky
автор наивен как годовичок
час назад в 21:06
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+138
ProLogic6 lokky
надежда умирает последней 🤣
23 минуты назад
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–2
Патиссон
Я вот не понимаю — авторы ссылаются на исходник, но в переводе одна отсебятина. Кроме пары предложений по делу придумана куча параши, всякие крутые штуки типа откроют сроком на 10 лет, месяц дают на отзывы от тех кто будет пользоваться, 10% от мирового дохода — просто не написаны. Зато отсебятины наебенино столько, хоть жопой ешь. Что Кузнецов что Воронин. 2 горепереводчика.
55 минут назад
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+138
ProLogic6 Патиссон
ну сделай лучше детектор параши ты наш, в коментах кучу навалить любой может 🤣 ой я немогу с вас нытиков кому надо читать про твои 10 лет и 10 процентов мирового дохода 🤣🤣🤣 тебе на человеческий язык перевели а ты недовольный сидиш
24 минуты назад
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bushi
+137
bushi
А разработчикам оно надо, чтобы делать ПО для РФ, да еще и регистрироваться в Е?
минуту назад
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