Make it real: realme объявляет о ребрендинге

Make it real, чтобы молодые пользователи по всему миру могли наслаждаться технологиями, которые превосходят их ожидания

«Независимо от того, кем вы являетесь, у вас есть шанс изменить мир».

Долгосрочный и качественный рост

Сила продукта, сила технологий и сила бренда — основа конкурентоспособности

Компания realme обязуется стать брендом, который лучше понимает молодых людей, чтобы дать пользователям по всему миру возможность наслаждаться технологиями, которые превосходят их ожидания.В рамках собственного мероприятия «Hey Flagship, Meet Periscope», состоявшегося накануне в Лас-Вегасе, США, компания realme объявила 2024 год годом своего ребрендинга. Основываясь на глубоком понимании молодого поколения, сформированного за пять лет деятельности, realme обновила имидж своего бренда и сформулировала новую миссию, которая будет определять долгосрочное развитие компании.Успех realme объясняется вниманием к молодым пользователям и глубоким пониманием их интересов и потребностей. Основатель и генеральный директор realme Скай Ли убежден:Именно поэтому последние пять лет слоганом бренда был «Меняй стандарты» (Dare to leap), отражающий взгляды молодежи. На мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» компания заявила, что новый слоган «Make it real» сохраняет былой дух, но расширяет масштаб истории бренда, который нацелен уделять больше внимания молодым пользователям и предлагать им реальные, ясные и ощутимые преимущества. Изменения коснулись и логотипа. realme сохранила суть оригинального логотипа, но при этом обновила дизайн, добавив больше точных деталей, чтобы сделать образ бренда более унифицированным.Четкое и ясное позиционирование бренда способно объединить внутренние подразделения и определить направление будущего развития компании, помогая ей выделиться среди конкурентов и завоевать доверие потребителей. Основываясь на глубоком понимании молодого поколения, сформированного за пять лет деятельности, realme предложила свое новое позиционирование: «Технологический бренд, который лучше понимает молодых пользователей». Благодаря этому долгосрочные инвестиции и планы на развитие помогут компании наладить связь с большим количеством пользователей, на большем количестве рынков и в большем числе регионов мира.Ориентированность на молодежь и глубокое понимание ее потребностей всегда отличала realme на конкурентном рынке смартфонов. Однако в 2024 году компания установит для себя более высокий стандарт, сместив фокус за рамки производительности и дизайна и сосредоточив больше внимания на продуктовом и пользовательском опыте в целом. Так, она ставит перед собой новую миссию: «Предоставить возможность молодым пользователям по всему миру наслаждаться технологиями, которые превосходят их ожидания». Она будет определять корпоративную стратегию realme и стимулировать внутреннюю мотивацию и креативность.После объявления в 2022 году о вступлении во второй этап роста realme последовательно придерживалась стратегий «Просто лучше» (Simply Better) и «Развитие рынка» (Market Cultivation), быстро достигнув отметки в 200 миллионов поставок смартфонов. Касательно 2024 года, основатель и генеральный директор компании Скай Ли подчеркнул в открытом письме, что этот год будет «годом ребрендинга» для realme. Долгосрочный и качественный рост станет ключевым направлением деятельности компании — realme будет меньше фокусироваться на небольших показателях, таких как объем продаж, и больше на крупных приоритетах: опыте и репутации бренда, здоровом и устойчивом развитии, а также долгосрочной приверженности пользователей бренду.realme считает, что обеспечение здоровой работы предприятия имеет решающее значение для его развития и является основой для заявлений о его мечтах и миссиях. Еще большее значение в деятельности компании играют пользователи и сотрудники. Для долгосрочного роста realme нацелена делать вещи, имеющие значение для пользователей, и создавать благоприятную среду для развития сотрудников.По данным аналитической компании Canalys, ожидается, что мировой рынок смартфонов восстановится в 2024 году, достигнув 1,17 миллиарда поставок в штуках. По мере восстановления рынка realme подтверждает свою приверженность молодым пользователям, уточняя позиционирование своих трех линеек продуктов и продолжая придерживаться правила «Нет инноваций — нет запуска». Благодаря новой миссии компания увеличит инвестиции в исследования и разработки, а также развитие сотрудников, внедряя вместе с тем технологические инновации по трем ключевым направлениям: производительность, изображения и дизайн. В течение следующих пяти лет realme нацелена охватить в общей сложности более 100 рынков, уделив особое внимание 15 рынкам с одномиллионными поставками, чтобы предоставить возможность молодым пользователям по всему миру наслаждаться технологическим опытом, который превосходит их ожидания, и стать технологическим брендом, который лучше понимает молодых пользователей.В качестве первой инновации после ребрендинга, на мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» в Лас-Вегасе была представлена серия realme 12 Pro с первым флагманским телеобъективом с перископом, ставшим доступным для молодого поколения.