Издание MacRumors показало макеты модельного ряда  iPhone 13 на видео. Они созданы для производителей чехлов, чтобы подобрать аксессуарам оптимальные размеры. 



В ролике показаны макеты всех четырех моделей линейки: iPhone 13, ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max. Они подтверждают ряд слухов, появившихся ранее. Например, что модуль камеры линейки iPhone 13 будет больше, чем iPhone 12. 


Журналисты сравнили блоки камер iPhone 12 Pro и ‌iPhone 13‌ Pro, у второй модели он больше. Это обусловлено тем, что в новые модели поставят камеры с увеличенными пикселями и стабилизацией видео со сдвигом матрицы. 



У моделей iPhone 13 модуль камеры будет меньше, чем у Pro-шек, но больше, чем у iPhone 12. Это обусловлено отсутствием телефото модуля и LiDAR. 



Также есть вероятность, что модельный ряд iPhone 13 получит поддержку 5G и процессор A15, у Pro-шек будут экраны с частотой обновления 120 Гц. Макеты не подтверждают наличие этих характеристик. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обзор Apple TV 4K (2021): самое доступное устройство Apple. Зачем обновили пульт и процессор? Обзор Apple TV 4K (2021): самое доступное устройство Apple. Зачем обновили пульт и процессор?

Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел

Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте