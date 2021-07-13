Издание MacRumors показало макеты модельного ряда iPhone 13 на видео. Они созданы для производителей чехлов, чтобы подобрать аксессуарам оптимальные размеры.В ролике показаны макеты всех четырех моделей линейки: iPhone 13, ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max. Они подтверждают ряд слухов, появившихся ранее. Например, что модуль камеры линейки iPhone 13 будет больше, чем iPhone 12.Журналисты сравнили блоки камер iPhone 12 Pro и ‌iPhone 13‌ Pro, у второй модели он больше. Это обусловлено тем, что в новые модели поставят камеры с увеличенными пикселями и стабилизацией видео со сдвигом матрицы.У моделей iPhone 13 модуль камеры будет меньше, чем у Pro-шек, но больше, чем у iPhone 12. Это обусловлено отсутствием телефото модуля и LiDAR.Также есть вероятность, что модельный ряд iPhone 13 получит поддержку 5G и процессор A15, у Pro-шек будут экраны с частотой обновления 120 Гц. Макеты не подтверждают наличие этих характеристик.