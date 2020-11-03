В недавно опубликованном документе службы поддержки Apple указала, что её новое зарядное устройство MagSafe будет ограничено максимальной мощностью в 12 Вт при использовании с грядущим iPhone 12 mini. Для примера, мощность адаптера для других смартфонов из модельного ряда iPhone 12 составит 15 Вт.
По словам Apple, iPhone 12 mini может достичь мощности в 12 Вт с адаптером питания USB-C Power Delivery на 9 В / 2,03 А. Однако в документе поддержки отмечается, что мощность подаваемая на любую модель iPhone 12 будет зависеть от различных факторов, включая температуру и активность системы.
Для других моделей iPhone 12 пиковая мощность 15 Вт может достигать с адаптером питания USB-C Power Delivery при 9 В / 2,22 А, 9 В / 2,56 А или выше. Об этом также сообщается в документации Apple.
Также отмечается, что при подключении аксессуаров Lightning, таких как EarPods, к любой модели iPhone 12 мощность зарядного устройства MagSafe будет ограничена 7,5 Вт для соответствия нормативным стандартам. Apple заявляет, что зарядное устройство MagSafe должно быть подключено к источнику питания перед подключением к iPhone 12, так как это позволяет ему проверить, безопасно ли обеспечивать максимальную мощность.
MagSafe — это новая функция для модельного ряда смартфонов iPhone 12, которая позволяет прикреплять магнитные аксессуары к задней части устройств, включая зарядное устройство от Apple. Приобрести его можно уже сейчас за 3 990 рублей. Самый компактный iPhone 12 поступит в продажу позднее в этом месяце.
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