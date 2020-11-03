В рамках перехода на процессор собственной разработки Silicon компания Apple разрабатывает новый Mac Pro в более компактном форм-факторе. Об этом сообщает Bloomberg. Он получит корпус, который примерно в два раза меньше, чем у текущего поколения.
Неизвестно, заменит ли новый Mac Pro в данный момент актуальную модель или будет продаваться вместе с ней.
«Инженеры Apple в настоящее время разрабатывают новый Mac Pro, который выглядит также, как актуальная модельно, но примерно вдвое меньше. Неясно, заменит ли этот Mac текущее поколение или это дополнительная модель. Новая архитектура поможет компании уменьшить размер своих компьютеров за счет повышения энергоэффективности, но нынешний форм-фактор обуславливается возможностью размещения внутри дополнительные накопители и прочие комплектующие», — Bloomberg.
Предполагается, что новый Mac Pro выйдет в 2021 или 2022 году. Apple планирует перевести все свои компьютеры на чипы Apple Silicon вместо Intel. По оценкам компании этот процесс займет два года.
Ожидается, что на следующей неделе Apple представит 13-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Air, все из которых будут оснащены чипами Apple Silicon.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: