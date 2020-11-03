Международное покрытие: устройство, купленное в России, можно обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.

Услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения можно обратиться на горячую линию Apple по телефону 8 (800) 333-51-73‬, где будет предложено подменное устройство на период ремонта.

До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран.

Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.

Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.

Помимо гарантийного обслуживания, пользователям обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.







Компания Apple придумала способ увеличения востребованности расширенной гарантии AppleCare+. Подписчики этой услуги смогут приобретать новые устройства быстрее других пользователей.В некоторых странах Apple уже открыла предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max для обладателей подписки AppleCare+. Все остальные смогут оформить его чуть позже — начиная с 6 ноября.iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в широкой продаже с 13 ноября, а подписчикам AppleCare+, вероятно, эти устройства будут доставлены на несколько дней раньше. Не исключено, что и в дальнейшем Apple таким же образом будет поощрять тех, кто подписан на AppleCare+ — они смогут покупать любые новинки за несколько дней до их появления в магазинах.Услуга AppleCare+ доступна в разных странах мира, в том числе в России. Стоимость программы зависит от конкретного устройства. Например, для iPhone 12 она составляет 14 990 рублей, а для iPhone 12 Pro — 20 990 рублей, независимо от объёма накопителя.Что входит в AppleCare+:Программа AppleCare+ распространяется на все устройства Apple, официально продающиеся в России: iPhone, iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру), Mac, iPod (включая наушники и USB-кабель), Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство), наушники AirPods и Beats.