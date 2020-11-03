Компания Apple придумала способ увеличения востребованности расширенной гарантии AppleCare+. Подписчики этой услуги смогут приобретать новые устройства быстрее других пользователей.
В некоторых странах Apple уже открыла предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max для обладателей подписки AppleCare+. Все остальные смогут оформить его чуть позже — начиная с 6 ноября.
iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в широкой продаже с 13 ноября, а подписчикам AppleCare+, вероятно, эти устройства будут доставлены на несколько дней раньше. Не исключено, что и в дальнейшем Apple таким же образом будет поощрять тех, кто подписан на AppleCare+ — они смогут покупать любые новинки за несколько дней до их появления в магазинах.
Услуга AppleCare+ доступна в разных странах мира, в том числе в России. Стоимость программы зависит от конкретного устройства. Например, для iPhone 12 она составляет 14 990 рублей, а для iPhone 12 Pro — 20 990 рублей, независимо от объёма накопителя.
Что входит в AppleCare+:
- Международное покрытие: устройство, купленное в России, можно обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.
- Услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения можно обратиться на горячую линию Apple по телефону 8 (800) 333-51-73, где будет предложено подменное устройство на период ремонта.
- До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран.
- Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.
- Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.
- Помимо гарантийного обслуживания, пользователям обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.
Программа AppleCare+ распространяется на все устройства Apple, официально продающиеся в России: iPhone, iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру), Mac, iPod (включая наушники и USB-кабель), Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство), наушники AirPods и Beats.
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Но знаю многих людей, что постоянно ходят с разбитыми экранами, им такая подписка очень даже зайдёт.
Права у всех равные, но у некоторых чуточку ровнее. Кук завел компанию в дебри какие-то.