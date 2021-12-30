





В последние несколько лет видеокарты пользуются ажиотажным спросом и продаются гораздо дороже рекомендованных производителями цен. Всё дело в майнерах — они используют видюхи для добычи криптовалют (в основном Ethereum). Окупаемость ферм поначалу была довольно быстрой, а сейчас сильно замедлилась.Криптовалютчик и майнер ProTON подсчитал, за какой срок окупится приобретение разных моделей видеокарт при майнинге Ethereum. Результаты получились неутешительными — от 17 до 22 месяцев. Это означает, что если вы купите видеокарту сейчас, то при сохранении нынешнего курса Ethereum вы вернёте вложения через полтора-два года круглосуточного майнинга, лишь после чего выйдете на прибыль.Ситуация усугубляется ещё и тем, что через несколько месяцев будет запущена сеть Ethereum 2.0, которая сделает майнинг этой криптовалюты на видеокартах ещё менее выгодной или вообще невозможной. Добыча криптовалюты значительно усложнится, а есть купленная сейчас видеокарта может никогда не окупиться. Те, кто занимается майнингом давно, покупали видеокарты по гораздо более низким ценам. Они уже несколько раз отбили свои вложения и вышли в плюс, поэтому майнинг останется для них прибыльным ещё довольно долго.