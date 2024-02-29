Мечта кошатника: представлен домик, который сам вычесывает котов

Артем
УКРФУЕО.png

По окружности входа в жилье питомца расположены маленькие гребешки, которые аккуратно собирают шерсть в контейнеры. Кошачие аппартаменты уже доступны к предзаказу с доставкой в любую точку мира.

Элитную коробку для кошек PawSwing Purrring представил бруклинский стартап PawSwing. Питомец будет ютиться среди стен из мягкого фетра с окошками по бокам, а у входа расположен порог-когтеточка из синтетического материала.
Процесс вычесывания происходит, когда кот (или кошка) входят или выходят из домика. При этом пять гребешков, расположенных по окружности проема, собирают шерсть с тушки питомца и хранят ее в отдельных резервуарах до тех пор, пока хозяин не выкинет содержимое в помойку.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

КУПРуко.png

Создатели уверяют, что устройство лишь на вид выглядит мягким. На деле стенки убежища легко выдержат любые дерзкие нападки «хвостатого», а также не пропускают влагу.

цукПРКРУКЕОР.png

PawSwing Purrring представили на краудфандинговой платформе Indiegogo, где перевыполнил план сборов на 1160%.

КЦПРукрфео.png

Сейчас дом-коробку можно предзаказать по цене $99 долларов (~9 100 рублей). Рассылку обещают запустить в марте по всему миру.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Indiegogo
Cсылки по теме:
Samsung выпустила карты памяти microSD, которые работают быстрее некоторых SSD
Босс Xiaomi в шоке от решения Тима Кука по отмене Apple Car
Samsung представила смартфон будущего, который вынудит владельца расшивать одежду

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3584
kardigan
Вычёсывать это хорошо конечно, но вот как его чистить этот сам домик?
Мой кот хрен туда полезет-выберет место посвежее да помягче
15 минут назад
#