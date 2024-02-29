Мечта кошатника: представлен домик, который сам вычесывает котов

По окружности входа в жилье питомца расположены маленькие гребешки, которые аккуратно собирают шерсть в контейнеры. Кошачие аппартаменты уже доступны к предзаказу с доставкой в любую точку мира.
Элитную коробку для кошек PawSwing Purrring представил бруклинский стартап PawSwing. Питомец будет ютиться среди стен из мягкого фетра с окошками по бокам, а у входа расположен порог-когтеточка из синтетического материала.
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Создатели уверяют, что устройство лишь на вид выглядит мягким. На деле стенки убежища легко выдержат любые дерзкие нападки «хвостатого», а также не пропускают влагу.
PawSwing Purrring представили на краудфандинговой платформе Indiegogo, где перевыполнил план сборов на 1160%.
Сейчас дом-коробку можно предзаказать по цене $99 долларов (~9 100 рублей). Рассылку обещают запустить в марте по всему миру.