Samsung выпустила карты памяти microSD, которые работают быстрее некоторых SSD

Фархад
SD

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новые карты памяти SD Express со скоростью чтения до 800 МБ/с, что намного быстрее обычных карт microSD.

Samsung заявляет, что новая карта SD Express на 256 ГБ предложит скорость последовательного чтения в 2,5 раза выше, чем у карт памяти microSD UHS-II и в 1,4 раза выше, чем у SSD-накопителей SATA.

Инженеры также внедрили технологию Dynamic Thermal Guard (DTG) для поддержки оптимальной температуры карты SD Express во время длительных сеансов использования.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Самое интересное, что и сюда Samsung умудрилась вставить любимое многими словосочетание искусственный интеллект. В пресс-релизе компании говорится: «Наши новые карты microSD предоставляют эффективные решения для удовлетворения растущих потребностей мобильных компьютеров и искусственного интеллекта на устройствах».

Напомним, что в единственных (пока) смартфонах Samsung с ИИ — Galaxy S24 — слот под карты microSD отсутствует.

Цены и сроки начала продаж новой карты памяти пока не раскрываются.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Samsung
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S24 Ultra против Xiaomi 14 Ultra: чья камера лучше?
Дизайн Samsung Galaxy Z Fold 6 слили раньше времени
Samsung разрешила попробовать Galaxy AI всем желающим — даже с iPhone

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1908
tellurian
Самое важное, цена не объявлена ;(
час назад в 12:09
#