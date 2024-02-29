Samsung выпустила карты памяти microSD, которые работают быстрее некоторых SSD

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Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новые карты памяти SD Express со скоростью чтения до 800 МБ/с, что намного быстрее обычных карт microSD.Samsung заявляет, что новая карта SD Express на 256 ГБ предложит скорость последовательного чтения в 2,5 раза выше, чем у карт памяти microSD UHS-II и в 1,4 раза выше, чем у SSD-накопителей SATA.Инженеры также внедрили технологию Dynamic Thermal Guard (DTG) для поддержки оптимальной температуры карты SD Express во время длительных сеансов использования.Самое интересное, что и сюда Samsung умудрилась вставить любимое многими словосочетание искусственный интеллект. В пресс-релизе компании говорится: «Наши новые карты microSD предоставляют эффективные решения для удовлетворения растущих потребностей мобильных компьютеров и искусственного интеллекта на устройствах».Напомним, что в единственных (пока) смартфонах Samsung с ИИ — Galaxy S24 — слот под карты microSD отсутствует.Цены и сроки начала продаж новой карты памяти пока не раскрываются.