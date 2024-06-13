ПМЭФ 2024

Мечта любого в 90-х: создан «железный» плеер Winamp

Александр


DIY-энтузиаст Родриг Мендес рассказал о необычном проекте. Он создал аппаратную версию популярного в прошлом медиаплеера Winamp и назвал её Linamp (вероятно, из-за того, что устройство работает с Linux).

Корпус плеера смоделирован по образцу мини-стереосистемы AIWA и выполнен из анодированного алюминия. Внутри размещён мини-компьютер Raspberry Pi 4B, к которому подключена карта памяти на 32ГБ и сенсорный экран диагональю 7,9 дюйма. Единственное предназначение экрана — отображать классический интерфейс плеера.

Linamp всеядный, как и оригинальный Winamp — можно воспроизводить MP3, MP4, WAV, FLAC и другие форматы. В перспективе разработчик планирует добавить в него Bluetooth-модуль и возможность играть музыку со Spotify.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как пополнить кошелёк Steam через «Тинькофф»
В Steam появилась игра про машиниста поезда, который глушит водку и люто беспределит на станциях
Steam забанил 20 тысяч геймеров из России и Беларуси

Рекомендации

Рекомендации

Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России
На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны
На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики
Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5182
Mers
Больше на автомагнитолу похоже😑
Сегодня в 11:57
#