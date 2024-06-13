Мечта любого в 90-х: создан «железный» плеер Winamp

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DIY-энтузиаст Родриг Мендес рассказал о необычном проекте. Он создал аппаратную версию популярного в прошлом медиаплеера Winamp и назвал её Linamp (вероятно, из-за того, что устройство работает с Linux).Корпус плеера смоделирован по образцу мини-стереосистемы AIWA и выполнен из анодированного алюминия. Внутри размещён мини-компьютер Raspberry Pi 4B, к которому подключена карта памяти на 32ГБ и сенсорный экран диагональю 7,9 дюйма. Единственное предназначение экрана — отображать классический интерфейс плеера.Linamp всеядный, как и оригинальный Winamp — можно воспроизводить MP3, MP4, WAV, FLAC и другие форматы. В перспективе разработчик планирует добавить в него Bluetooth-модуль и возможность играть музыку со Spotify.