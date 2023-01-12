МегаФон начал выпускать собственные телефоны под брендом Fontel





Мобильный оператор МегаФон разработал серию современных кнопочных телефонов под новым брендом Fontel.



Первая модель, Fontel FP 200, получила цветной дисплей, слот для двух SIM-карт, аккумулятор ёмкостью 600 мАч (что для обычной звонилки нормально), а также возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 Гб для музыки. Купить эту модель пока можно только в интернет-магазине МегаФона, а в феврале она появится во всех салонах оператора.



Производитель планирует, что до конца 2023 года на устройства Fontel придётся ~50% от продажи всех кнопочных телефонов, реализуемых в розничной сети оператора.



Мобильный оператор МегаФон разработал серию современных кнопочных телефонов под новым брендом Fontel.Первая модель, Fontel FP 200, получила цветной дисплей, слот для двух SIM-карт, аккумулятор ёмкостью 600 мАч (что для обычной звонилки нормально), а также возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 Гб для музыки. Купить эту модель пока можно только в интернет-магазине МегаФона, а в феврале она появится во всех салонах оператора.Производитель планирует, что до конца 2023 года на устройства Fontel придётся ~50% от продажи всех кнопочных телефонов, реализуемых в розничной сети оператора.

«Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.



Девайсы Fontel отличаются от других телефонов эргономичным дизайном и простым, понятным интерфейсом, поэтому они идеально подойдут детям и пожилым людям.



Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Ожидается, что в 2023 году в продажу поступят восемь различных моделей телефонов под брендом Fontel, включая раскладушки и противоударные устройства по цене от 590 рублей до 2990 рублей.