МегаФон вдвое увеличил скорость мобильного интернета в клинической больнице в Одинцово

Компания МегаФон сообщила о модернизации сети для клинической больницы №123 в Одинцово, что позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов.Для обеспечения качественной сотовой связью одного из крупнейших в стране медицинских центров, Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России, МегаФон построил базовую станцию с использованием дополнительного диапазона LTE-2600. Благодаря этому, мобильный сигнал лучше проникает во все помещения, палаты и лаборатории.Теперь медперсонал и пациенты смогут с комфортом использовать мессенджеры, соцсети, конференц-связь и другие сервисы в любой локации больницы.