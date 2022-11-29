МегаФон

МегаФон вдвое увеличил скорость мобильного интернета в клинической больнице в Одинцово

Фархад

МегаФон

Компания МегаФон сообщила о модернизации сети для клинической больницы №123 в Одинцово, что позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов.

Для обеспечения качественной сотовой связью одного из крупнейших в стране медицинских центров, Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России, МегаФон построил базовую станцию с  использованием дополнительного диапазона LTE-2600. Благодаря этому, мобильный сигнал лучше проникает во все помещения, палаты и лаборатории.

Теперь медперсонал и пациенты смогут с комфортом использовать мессенджеры, соцсети, конференц-связь и другие сервисы в любой локации больницы.


«Наличие качественной мобильной связи важно для любого современного медицинского учреждения. Это позволяет врачам всегда иметь возможность связываться с пациентами и оказывать им оперативную помощь, когда счёт идёт на считанные минуты. Также мы сможем ускорить цифровизацию больницы, чтобы внедрять новые технологии», – отметил Андрей Мещеряков, заместитель генерального директора по лечебной работе – главный врач, доктор медицинских наук.

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