В интернет-магазине и салонах связи «МегаФон» началась акция, в рамках которой до 21 марта 2021 года при покупке любой модели iPhone клиенты получат год мобильного интернета в подарок. При этом оплачивать нужно будет только абонентскую плату согласно выбранному тарифному плану.
Опцией безлимитного интернета можно распорядиться по своему усмотрению: подключить себе или близким, перейдя на любой тариф из новой линейки #БезПереплат, или пользоваться на текущем тарифе линеек #БезПереплат и «Включайся!» (кроме «Открывай»), или приобрести отдельную SIM-карту с такой опцией. Собрали для вас несколько достойных предложений.
iPhone 12 128 ГБ за 83 990 р.
Приобретая этот смартфон можно получить год безлимитного интернета в подарок. Дополнительно можно снизить стоимость на 5000 р. с помощью трейд-ин и еще на 5000 р. по промокоду PLUSBONUS.
iPhone SE 128 ГБ за 44 990 р.
Получаем год интернета в подарок, снижаем стоимость с помощью промокода PLUSBONUS на 3300 р. и еще дополнительно на 3300 р., если есть что сдать в трейд-ин.
iPhone 12 mini 256 ГБ за 81 990 р.
Вместе с этой моделью до 26 февраля можно получить год интернета в подарок. Помимо этого есть дополнительная скидка 3000 р. по промокоду PLUSBONUS и еще 3000 если воспользоваться услугой трейд-ин.
Со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь.
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