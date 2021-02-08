iPhone

В интернет-магазине и салонах связи «МегаФон» началась акция, в рамках которой до 21 марта 2021 года при покупке любой модели iPhone клиенты получат год мобильного интернета в подарок. При этом оплачивать нужно будет только абонентскую плату согласно выбранному тарифному плану.

Опцией безлимитного интернета можно распорядиться по своему усмотрению: подключить себе или близким, перейдя на любой тариф из новой линейки #БезПереплат, или пользоваться на текущем тарифе линеек #БезПереплат и «Включайся!» (кроме «Открывай»), или приобрести отдельную SIM-карту с такой опцией. Собрали для вас несколько достойных предложений.

iPhone 12 128 ГБ за 83 990 р.

iPhone 12

Приобретая этот смартфон можно получить год безлимитного интернета в подарок. Дополнительно можно снизить стоимость на 5000 р. с помощью трейд-ин и еще на 5000 р. по промокоду PLUSBONUS.

iPhone SE 128 ГБ за 44 990 р.

iPhone SE

Получаем год интернета в подарок, снижаем стоимость с помощью промокода PLUSBONUS на 3300 р. и еще дополнительно на 3300 р., если есть что сдать в трейд-ин.

iPhone 12 mini 256 ГБ за 81 990 р.

iPhone 12

Вместе с этой моделью до 26 февраля можно получить год интернета в подарок. Помимо этого есть дополнительная скидка 3000 р. по промокоду PLUSBONUS и еще 3000 если воспользоваться услугой трейд-ин.

Со всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Врачи напомнили о потенциальном воздействии iPhone 12 на кардиостимуляторы Врачи напомнили о потенциальном воздействии iPhone 12 на кардиостимуляторы

Переговоры между Apple и Hyundai прекратились. Всё из-за многочисленных слухов и утечек Переговоры между Apple и Hyundai прекратились. Всё из-за многочисленных слухов и утечек

Американцы почти полностью отказались от смартфонов на Android Американцы почти полностью отказались от смартфонов на Android