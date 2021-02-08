Кардиологи США напомнили о потенциальном воздействии iPhone 12 на кардиостимуляторы. Ранее Apple предупреждала об этом сама и рекомендовала держать смартфоны этой серии подальше от медицинских приборов.
Линейка iPhone 12 оснащена набором магнитов, которые помогают выравнивать зарядное устройство MagSafe на поверхности смартфона для получения максимально эффективного результата. Apple рекомендует пользователям с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами держать айфоны и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии.
Чтобы проверить степень риска, кардиолог Гурджит Сингх и его коллеги из Института сердца и сосудов Генри Форда провели дополнительное тестирование, чтобы понять, какое влияние оказывают продукты Apple на медицинские приборы. Доктор Сингх отметил, что более 300 000 человек в США ежегодно переносят хирургические операции по имплантации кардиостимуляторов или дефибрилляторов, и примерно каждый проданный в прошлом году смартфон был из серии iPhone 12. Перечисленные медицинские приборы оснащаются переключателями, которые реагируют на внешние магниты, изменяющие работу устройства. Это позволяет управлять ими без хирургического вмешательства.
В одном из своих экспериментов доктор Сингх и его коллеги взяли iPhone 12 Pro и провели им по груди пациента с имплантированным дефибриллятором.
«Мы увидели на внешнем программаторе дефибриллятора, что его функции были приостановлены, когда мы поднесли айфон к груди пациента. После того как мы убрали смартфон, прибор немедленно вернулся к работе в привычном режиме. Мы были буквально ошеломлены этим фактом, поскольку предполагали, что магнит смартфона будет слишком слабым, чтобы оказать влияние на переключатель дефибриллятора», — доктор Гурджит Сингх.
К результатам этих экспериментов стоит прислушаться, поскольку доктор Сингх является экспертом в области медицинских приборов, которые отслеживают нерегулярное сердцебиение и возвращают сердце в нормальный ритм, а также, использующих электрические импульсы для поддержания сердцебиения. Кардиолог вместе с коллегами отправил отчет о своих исследованиях в медицинский журнал HeartRhythm.
«Мы полагаем, что сделанные выводы говорят о серьезных последствиях в широком масштабе для людей, которые ежедневно живут с медицинскими приборами, и, не задумываясь кладут свой смартфон в карман рубашки или пальто, не думая о том, что это может быть опасно для жизни».
Напомним, Apple предоставляет дополнительную информацию об этой проблеме в разделе «Важная информация о безопасности для iPhone».
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Наши эппл вотч спасут вас как обычно.
П.с:
Интересно а заголовки типа «айфон убил человека» будут?
Не дай бог конечно, берегите себя, всем здоровья.