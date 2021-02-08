Hyundai и её дочерняя компания Kia заявили, что прекратили обсуждение с Apple возможность сотрудничества в области разработки беспилотного автомобиля. В прошлом месяце корейский автопроизводитель подтвердил, что у них с купертиновцами были переговоры, а позднее упоминание об этом заменили фразой «получили запросы о потенциальном сотрудничестве в отношении разработки автономных транспортных средств».
На прошлой неделе в пятницу издание Bloomberg сообщило, что переговоры между Apple и Hyundai были приостановлены. Эту новость дополнили информацией о том, что первоначальное заявление автопроизводителя и многочисленные слухи расстроили купертиновцев, которые стараются до последнего сохранять секретность своих планов.
Ранее корейская газета Dong-A Ilbo сообщила, что Apple планирует инвестировать в Kia около 3,6 миллиарда долларов в рамках запланированного производственного партнерства между двумя компаниями. Аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал, что предстоящий Apple Car будет основан на платформе электромобиля Hyundai E-GMP с запасом хода около 482 километров и разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Её максимальная скорость составляет 258 км/ч, а поддержка быстрой зарядки обеспечивает 80% всего за 18 минут.
Nikkei Asia сообщает, что Apple ведет переговоры еще с шестью японскими автопроизводителями о потенциальных партнерских отношениях в области поставок и производства. Судя по этой информации, компания находится на ранней стадии разработки своего авто. Многочисленные прогнозы варьируются и намекают, что в лучшем случае мы увидим Apple Car в период с 2024 по 2028 год.
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И Тим Кук одевшись в желтый спортивный костюм полетел на Окинаву искать Хаттори Хандзо
Великого мастера по созданию электромобилей.)))))
Кроме того, в Европе с 25 года и далее идёт полный отказ от продаж машин с ДВС, а для корейцев это один из ключевых рынков, после сша и Азии, такое сотрудничество могло быть полезным.
Apple хорошо делает телефоны. В авто они полный ноль. Корейцам их инвестиции даром не нужны-под боком своя заинтересованная сторона есть-самсунг.
У корейцев уже есть электрокары , сейчас готовится новая линейка , с которой они выйдут на рынок Европы ,
Да и в Европе уже целый зоопарк электричек есть, от самых дешманских, до премиума. У всех все есть , а что есть у Эппл? iOS , Mac OS есть. И куча всяких дорогих игрушек, Автопилот? Наверное.
Зачем корейцам автопилот от Эппл?
Эппл же не передаст корейцам права на него. Будет как собака на сене сидеть.
К стати у Яндекс есть соглашение с корейцами, уже тестят машины с автопилотом. Это я к тому что если Эппл хотели автотакси запустить, работать над этим нужно было даже не вчера, а позавчера.
Я не говорю что у Эппл не получится, возможно кого-то найдут и что-то выпустят.
Просто на сегодня все более менее крупные производители пилят свои автопилоты и электрокары, и делают это сами и иногда привлекая кого-то но на выгодных для себя условиях.
Не хотят производители жестко зависеть от производителя ПО, потому как рискуют производством и вообще рискуют большим нежели производители ПО, в отличие скажем от Эппл , у которой если не получится , то они отряхнуться и дальше пойдут клепать телефоны.