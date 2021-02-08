





Hyundai и её дочерняя компания Kia заявили, что прекратили обсуждение с Apple возможность сотрудничества в области разработки беспилотного автомобиля. В прошлом месяце корейский автопроизводитель подтвердил, что у них с купертиновцами были переговоры, а позднее упоминание об этом заменили фразой «получили запросы о потенциальном сотрудничестве в отношении разработки автономных транспортных средств».На прошлой неделе в пятницу издание Bloomberg сообщило, что переговоры между Apple и Hyundai были приостановлены. Эту новость дополнили информацией о том, что первоначальное заявление автопроизводителя и многочисленные слухи расстроили купертиновцев, которые стараются до последнего сохранять секретность своих планов.Ранее корейская газета Dong-A Ilbo сообщила, что Apple планирует инвестировать в Kia около 3,6 миллиарда долларов в рамках запланированного производственного партнерства между двумя компаниями. Аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал, что предстоящий Apple Car будет основан на платформе электромобиля Hyundai E-GMP с запасом хода около 482 километров и разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Её максимальная скорость составляет 258 км/ч, а поддержка быстрой зарядки обеспечивает 80% всего за 18 минут.Nikkei Asia сообщает, что Apple ведет переговоры еще с шестью японскими автопроизводителями о потенциальных партнерских отношениях в области поставок и производства. Судя по этой информации, компания находится на ранней стадии разработки своего авто. Многочисленные прогнозы варьируются и намекают, что в лучшем случае мы увидим Apple Car в период с 2024 по 2028 год.