На площадке Tmall от AliExpress стартовала распродажа, в рамках которой официальный магазин «МегаФона» сливает iPhone с достойными скидками. Отличный способ порадовать себя новым смартфоном, если не успели сделать этого на новогодние праздники.
Стоимость будет актуальная с учетом купона продавца и промокода, который опубликуют чуть позже — примерно в 11:00 по МСК, поэтому добавляйте товар в избранное и следите за обновлением на странице. Акция продлится с 11 по 15 января, а количество товара ограничено.
К примеру, в рамках этой акции можно будет урвать iPhone 11 с накопителем на 128 ГБ за 54 990 р. Напомним, что Tmall — это площадка с официальной гарантией и быстрой доставкой со складов России. Ссылки на другие айфоны со скидкой:
- iPhone XR 64 ГБ за 40 990 р.
- iPhone XR 128 ГБ за 46 490 р.
- iPhone 11 64 ГБ за 48 990 р.
- iPhone XS Max 256 ГБ (восстановленный) за 53 990 р.
- iPhone 12 mini 64 ГБ за 61 490 р.
- iPhone 12 mini 128 ГБ за 65 990 р.
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Вот бы они выставили за вкусные цены обычные 12-ые. :)