iPhone 12 mini

На площадке Tmall от AliExpress стартовала распродажа, в рамках которой официальный магазин «МегаФона» сливает iPhone с достойными скидками. Отличный способ порадовать себя новым смартфоном, если не успели сделать этого на новогодние праздники.

Стоимость будет актуальная с учетом купона продавца и промокода, который опубликуют чуть позже — примерно в 11:00 по МСК, поэтому добавляйте товар в избранное и следите за обновлением на странице. Акция продлится с 11 по 15 января, а количество товара ограничено.

К примеру, в рамках этой акции можно будет урвать iPhone 11 с накопителем на 128 ГБ за 54 990 р. Напомним, что Tmall — это площадка с официальной гарантией и быстрой доставкой со складов России. Ссылки на другие айфоны со скидкой:


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