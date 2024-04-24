Mercedes-Benz представил полностью электрический «Гелик»

Фархад
G580

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил полностью электрический внедорожник G580 с технологией EQ.

Впервые концепт «электрогелика» был показан на выставке IAA в 2021 году, и только к 2025 он поступит в продажу.

G580

Электрический G-Klasse оснащен четырьмя независимыми электродвигателями, развивающими суммарную мощность 579 л.с. и 879 Нм крутящего момента. Каждый двигатель получил собственную двухскоростную коробку передач, что позволяет машине спокойно передвигаться по бездорожью и выполнять «танковый разворот».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
G580
G580
Также в G580 предусмотрена функция «прозрачного капота», которая использует камеру, чтобы вывести на внутренний дисплей, что находится под автомобилем. Производитель заявляет, что электрический Гелендваген будет доступен только в комплектации EDITION ONE с огромным количеством эксклюзивных деталей интерьера и экстерьера.

Внешне он почти идентичен бензиновому внедорожнику G-Klasse, но получил более «обтекамую аэродинамику». Максимальная скорость Mercedes-Benz G580 EQ составляет 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

G580

Mercedes заявляет, что G580 EQ будет заряжаться с 10 до 80% за 32 минуты с пиковой мощностью зарядки 200 кВт. Ёмкость аккумулятора — 116 кВтч.

Цены на Mercedes-Benz G580 EQ будут начинаться с $205 000.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Electrek
Cсылки по теме:
Сколько теперь стоят Hyundai Creta, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Лучше присядьте
Wildberries начал продавать совершенно новый тип товаров. Не в каждом маркетплейсе есть такие!
Lada Vesta резко подскочила в цене. Подорожание просто дикое

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

fly666666
+508
fly666666
Лучше с кентами на велике, чем с чертями на Гелике
2 часа назад в 12:27
#