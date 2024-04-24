Mercedes-Benz представил полностью электрический «Гелик»

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил полностью электрический внедорожник G580 с технологией EQ.
Впервые концепт «электрогелика» был показан на выставке IAA в 2021 году, и только к 2025 он поступит в продажу.
Электрический G-Klasse оснащен четырьмя независимыми электродвигателями, развивающими суммарную мощность 579 л.с. и 879 Нм крутящего момента. Каждый двигатель получил собственную двухскоростную коробку передач, что позволяет машине спокойно передвигаться по бездорожью и выполнять «танковый разворот».
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Внешне он почти идентичен бензиновому внедорожнику G-Klasse, но получил более «обтекамую аэродинамику». Максимальная скорость Mercedes-Benz G580 EQ составляет 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.
Mercedes заявляет, что G580 EQ будет заряжаться с 10 до 80% за 32 минуты с пиковой мощностью зарядки 200 кВт. Ёмкость аккумулятора — 116 кВтч.
Цены на Mercedes-Benz G580 EQ будут начинаться с $205 000.