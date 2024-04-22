Сколько теперь стоят Hyundai Creta, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Лучше присядьте



За последние два года российский авторынок серьезно изменился: прекратилось локализованное производство ряда любимых россиянами южнокорейских и европейских автомобилей, а на их место пришли подорожавшие китайцы. Однако найти «старый-добрый» Polo Sedan или Rapid всё еще можно — подержанные машины, зачастую принятые в трейд-ин, продают некоторые автодилеры.







Autonews провел исследование рынка и выяснил, сколько сейчас стоят иномарки-автохиты 2019-2022 годов. Вот какие цифры получились:



Hyundai Creta. Кроссовер 2019 года выпуска с привлекательным пробегом всего 19 тысяч км нашлась у дилера в Московской области за 2,1 млн рублей. В 2020 году новая Creta продавалась от 1,2 млн рублей.

Кроссовер 2019 года выпуска с привлекательным пробегом всего 19 тысяч км нашлась у дилера в Московской области за 2,1 млн рублей. В 2020 году новая Creta продавалась от 1,2 млн рублей. Volkswagen Polo. Русско-немецких седанов оказалось в продаже не так уж много, самый доступный продается за 1,1 млн рублей, и тоже 2019 года выпуска. Пробег солидный — 199 тысяч км. В 2020-м новый Polo Sedan стартовал с отметки в 700 тысяч рублей.

Русско-немецких седанов оказалось в продаже не так уж много, самый доступный продается за 1,1 млн рублей, и тоже 2019 года выпуска. Пробег солидный — 199 тысяч км. В 2020-м новый Polo Sedan стартовал с отметки в 700 тысяч рублей. Skoda Rapid. Этот авто в новом состоянии найти тоже не удалось. Подержанные есть: например, в Подмосковье один 2021 года продается за 1,84 млн с пробегом 72 тысячи км. КПП — робот. В самой Москве салон продает такую машину дешевле, за 1,1 млн рублей с пробегом 90 тысяч. В 2019-2020 машина продавалась «с конвеера» от 700 тысяч рублей.

Этот авто в новом состоянии найти тоже не удалось. Подержанные есть: например, в Подмосковье один 2021 года продается за 1,84 млн с пробегом 72 тысячи км. КПП — робот. В самой Москве салон продает такую машину дешевле, за 1,1 млн рублей с пробегом 90 тысяч. В 2019-2020 машина продавалась «с конвеера» от 700 тысяч рублей. Renault Duster. Внедорожник оказался довольно редким и был найден у московского дилера — 2018 год выпуска, пробег 110 тысяч, цена 1,5 миллиона рублей. В другом салоне «дастер» предлагают за 1,3 млн, но тут машина постарше, выпущена в 2015-м. В конце 2018 он стоил новым около 1 млн рублей.

Внедорожник оказался довольно редким и был найден у московского дилера — 2018 год выпуска, пробег 110 тысяч, цена 1,5 миллиона рублей. В другом салоне «дастер» предлагают за 1,3 млн, но тут машина постарше, выпущена в 2015-м. В конце 2018 он стоил новым около 1 млн рублей. Toyota Camry. Самый популярный японский седан среди россиян никогда не был бросовым, а сейчас его можно найти в двух вариантах: новый из параллельного импорта за 4,5 млн рублей и подержанный в пределах 2 млн рублей. Например, один вариант нашелся в Москве: 126 тысяч км пробега и 1,8 млн ценник.

Как видно, машины, совсем недавно распространенные и суперпопулярные, теперь доступны в виде «остатков роскоши» и зачастую на вторичном рынке. Если ситуация не изменится, перечисленных моделей будет становиться всё меньше, а их состояние — всё хуже. Autonews провел исследование рынка и выяснил, сколько сейчас стоят иномарки-автохиты 2019-2022 годов. Вот какие цифры получились:Как видно, машины, совсем недавно распространенные и суперпопулярные, теперь доступны в виде «остатков роскоши» и зачастую на вторичном рынке. Если ситуация не изменится, перечисленных моделей будет становиться всё меньше, а их состояние — всё хуже.