Электромобили Mercedes

Merсedes-Benz показал электрокар будущего

Артем
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Немецкий автопроизводитель предлагает взглянуть на концепт электрического спорткара Vision AMG.

Электромобиль будет запущен под брендом AMG и получит название Vision. Инженеры постарались спроектировать новинку напоминающую автомобили Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas F1. На это намекает его матовый бирюзово-серебристый окрас и плавности изгибистых линий кузова. Интересно, что заднее и боковые стекла также покрыты краской. Автомобиль будет иметь четыре двери и длинную колесную базу.

Производительность Vision AMG не раскрывается. Известно только то, что двигатель будет производить компания YASA, которая сотрудничает с немецким брендом по части электродвигателей. Дата выхода спорткара также держится в секрете, но компания планирует выпустить его к 2025 году.

Vision AMG станет еще одним шагом на путь электрификации транспорта. В связи с растущим спросом, Mercedes-Benz планирует полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году. 


В отечественном автопроме тоже грядут изменения. Правда не такие масштабные. Например, АвтоВАЗ начнет производить Renault Duster под брендом «Лада». Не обошлось и без технических изменений.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Вася Вотафаков
+4887
Вася Вотафаков
А к 2040 начнём думать что делать с отработанными батарейками.
2 часа назад в 17:44
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