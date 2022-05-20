Merсedes-Benz показал электрокар будущего

Немецкий автопроизводитель предлагает взглянуть на концепт электрического спорткара Vision AMG.
Электромобиль будет запущен под брендом AMG и получит название Vision. Инженеры постарались спроектировать новинку напоминающую автомобили Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas F1. На это намекает его матовый бирюзово-серебристый окрас и плавности изгибистых линий кузова. Интересно, что заднее и боковые стекла также покрыты краской. Автомобиль будет иметь четыре двери и длинную колесную базу.
Производительность Vision AMG не раскрывается. Известно только то, что двигатель будет производить компания YASA, которая сотрудничает с немецким брендом по части электродвигателей. Дата выхода спорткара также держится в секрете, но компания планирует выпустить его к 2025 году.
Vision AMG станет еще одним шагом на путь электрификации транспорта. В связи с растущим спросом, Mercedes-Benz планирует полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году.