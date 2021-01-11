





Каждый год Microsoft выпускает контроллеры для Xbox в множестве различных исполнений. 2021-й не станет исключением — компания анонсировала беспроводной геймпад для Xbox Series S|X в ярком цвете Pulse Red. Матовые черные триггеры, бамперы и гибридная крестовина уменьшают скольжение пальцев, тем самым увеличивая уровень контроля.Кнопки контроллера, включая новую клавишу «Поделиться», можно настроить под себя с помощью приложения Xbox Accessories. Новая возможность позволяет нажатием кнопки создавать снимки экрана и видеоролики, чтобы поделиться с друзьями интересными моментами из игры.Помимо Xbox Series S|X, новый геймпад в цвете Pulse Red также можно подключить к ПК с Windows 10 или мобильному устройству на Android. Контроллер запоминает несколько устройств, поэтому вы сможете быстро переключаться.Ожидается, что новинка поступит в продажу 9 февраля. Как и все новые беспроводные контроллеры Xbox, Pulse Red оснащен 3,5 мм разъемом для подключения гарнитуры и портом USB-С, который можно использовать для зарядки аккумуляторов.