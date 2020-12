«Уважаемые игроки, во-первых, мы хотели бы начать с извинений перед вами за то, что не показали вам игру на базовых консолях предыдущего поколения до ее премьеры и, как следствие, не позволили вам принять более осознанное решение о покупке. Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One.



Во-вторых, мы исправим ошибки и сбои, а также представим общие улучшения. Первое обновление только что вышло на всех платформах, а следующее ожидается в ближайшие семь дней. Их будет больше — мы будем выкатывать частые обновления, как только они будут готовы. После праздников продолжим работу — выпустим два больших патча, начиная с патча № 1 в январе. За этим последует патч № 2 в феврале. Вместе они должны решить наиболее серьезные проблемы, с которыми игроки сталкиваются на консолях предыдущего поколения. Мы будем информировать вас о содержании каждого патча перед его выпуском. Они не сделают игру на консолях предыдущего поколения похожей на игру на ПК с высокими техническими характеристиками или консолях нового поколения, но качество заметно улучшится.



Наконец, мы всегда хотим, чтобы все, кто покупает наши игры, были довольны своей покупкой. Мы будем признательны, если вы дадите нам шанс, но если вы недовольны игрой на своей консоли и не хотите ждать обновлений, вы можете вернуть деньги за свою копию. Для копий, приобретенных в цифровом виде, используйте систему возврата средств РSN или Xbox соответственно. Для коробочных версий сначала попробуйте вернуть деньги в магазине, где вы купили игру. Если по каким-либо причинам это невозможно, свяжитесь с нами по адресу helpmerefund@cdprojektred.com, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете связаться с нами в течение недели до 21 декабря 2020 года», — CD Projekt RED.







Студия CD Projekt RED в своем твиттере разместила официальные комментарии по поводу проблемного запуска Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One. Разработчики извинились и пообещали исправить ситуацию.В твите также напомнили про обновление 1.04, которое вышло на днях и объявили о работе над двумя крупными патчами. Их планируют выпустить в январе и феврале 2021 года. По словам разработчиков, апдейты устранят самые основные проблемы с производительностью.Напомним, Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PS4, Xbox One и ПК, а также на PS5 и Xbox Series X|S (пока в режиме обратной совместимости). Владельцы PS4 и Xbox One жалуются на регулярные сбои, проблемы с производительностью и графикой.