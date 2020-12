В этой небольшой заметке мы расскажем как получить максимальную отдачу от новенькой консоли Microsoft. Если вы только достали свой Xbox Series X из коробки, то не торопитесь включать его в сеть — передохните и ознакомьтесь с нашими советами.Обновленное приложение Xbox для Android или iOS играет очень важную роль, поэтому перед тем, как сделать первый запуск своей новенькой консоли, скачайте его из Google Play или App Store . Во-первых, оно поможет очень быстро завершить первоначальную настройку Xbox Series X. Во-вторых, оно предоставляет доступ к различным полезным функциям, среди которых список друзей и чаты, возможность удаленной загрузки игр, а также с его помощью вы сможете просматривать свои скриншоты и видеоролики.Зачем жить с экраном по умолчанию когда его можно кастомизировать под свои потребности. С помощью кнопки «Просмотр» вы можете настроить порядок отображения элементов, выбрать цвет фона и даже тему, а также выбрать их автоматическое изменение в зависимости от времени суток. Помимо главного экрана, вы можете настроить под себя элементы Xbox Guide — это то самое меню, которое выскакивает каждый при нажатии на кнопку с логотипом Xbox.Вы можете перенести приобретенные игры со своей консоли Xbox One. Для этого нужно выбрать «Мои игры и приложения» и перейти в библиотеку. Отсюда вы сможете загрузить тайтлы, которые ранее приобретали на своей старой приставке. Тем не менее, быстрее будет перенести уже скачанные игры с Xbox One на Series X, для этого убедитесь, что обе консоли подключены к одной и той же сети Wi-Fi, а затем на новой консоли зайдите в «Настройки» > «Система» > «Резервное копирование» > «Передача по сети». В этом разделе выбрать ваш старый Xbox One и то, что вы хотите с него загрузить.Чтобы максимально раскрыть все возможности Xbox Series X, нужно убедиться, что ваш телевизор (или монитор) настроен должен образом. Вы можете сделать это перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Параметры ТВ и дисплея». В этом разделе вы найдете все необходимые параметры отображения от частоты обновления до калибровки режима HDR.Вы можете настроить под себя действия всех кнопок, а также инвертировать элементы управления и изменить интенсивность вибрации. Всё это делается в разделе настроек «Подключенные устройства». Также у вас есть возможность сохранения нескольких профилей с разными схемами управления. Эту функцию можно использовать, например, для разных жанров, будь то шутеры или гоночные симуляторы.Возможно, у вас в семье все пользуются своими контроллерами, поэтому не будет лишним привязать свой геймпад к профилю для автоматического входа под ним в систему. Таким образом после включения контроллера будет автоматически выполнен вход в ваш аккаунт. Сделать это можно в разделе настроек учетной записи, там найдите параметр «Вход, безопасность и пароль».Если уж и зашла речь о геймпадах, то не будет лишним напомнить, что с Series X вы можете использовать контроллеры от Xbox One, в том числе и Elite. Подключаются они очень просто, удерживайте маленькую круглую кнопку рядом с USB-портом на своей новой консоли, дождитесь когда кнопка питания замигает, а затем нажмите и удерживайте маленькую кнопку в верхней части геймпада Xbox One до тех пор, пока кнопка с логотипом заморгает. Устройства будут готовы к работе после того, как прекратят мигать.Ваш новенький Xbox Series X можно использовать в качестве проигрывателя для дисков Blu-ray 4K, но по умолчанию в нём не установлено нужное приложение. Вы можете загрузить его самостоятельно из Microsoft Store, но вам предложат сделать это, когда вы впервые вставите в консоль диск Blu-ray с фильмом.Для экономии электроэнергии вы можете перейти в «Настройки» > «Основные» > «Режим питания» и выбрать, как долго Xbox Series X должна находиться в неактивном состоянии перед отключением (по умолчанию установлен один час). Вы также можете выбирать между мгновенным включением и энергосбережением. Первое нужно выбирать если вы хотите управлять своей консолью удаленно и включать её с помощью голосовых команд, а второе — если хотите сэкономить электроэнергию.Вы можете настроить параметры захвата скриншотов и записи видеороликов в «Настройки» > «Захват и обмен». Установите необходимую продолжительность для сохранения клипов, желаемое качество и выберите место для сохранения, если хотите загружать файлы в облако для быстрого доступа из приложения Xbox. Вы также можете изменить работу кнопки «Поделиться» или полностью отключить её.В хороших играх очень легко потеряться на длительное время, а это может привести к болям в суставах и усталости глаз. Используйте напоминания о перерывах, чтобы встать и размяться или пойти прогуляться по свежему воздуху. Для активации этой функции перейдите в «Настройки» > «Напоминания о перерыве».Вы можете подключить любой внешний жесткий диск с USB 3.1 к Xbox Series X и использовать его для хранения игр, скриншотов и видео. Вы также можете приобрести карту расширения памяти от Seagate на 1 ТБ, которая одобрена Microsoft и соответствует производительности встроенного твердотельного накопителя.Вы можете управлять своей новенькой консолью с помощью голоса. Для активации этой функции откройте «Настройки» > «Устройства и подключения» > «Цифровые помощники». Включите Google Assistant, а затем следуйте соответствующим инструкциям для его настройки. После настройки вы сможете включать и выключать Xbox Series X, а также выполнять другие действия с помощью голосового ассистента.Некоторые игры были оптимизированы для работы на Xbox Series X. Это означает, что они получили улучшенную графику, более высокую частоту кадров и ускоренное время загрузки. Такие игры с поддержкой функции Smart Delivery должны автоматически обновляться на вашей консоли. На их обложке вы можете увидеть значок X|S — это означает, что перед вами обновленная версия для некстген-устройства. Вы можете упорядочить все установленные тайтлы с помощью фильтра «Группировать по типу консоли», который расположен в верхней части экрана. Аналогичный метод сортировки можно применять в магазине Microsoft Store для поиска оптимизированных игр.Вы можете играть в игры Xbox Series X на экране Android-устройства, а также на iPhone или iPad. Это очень удобная возможность в ситуациях, когда кто-то занял телевизор просмотром фильма и сериала. Для работы этой функции нужно включить соответствующий параметр в разделе «Устройства и подключения», а также вам понадобится приложения Xbox из Google Play или App Store.Теперь вы готовы максимально погрузиться в игру. Стоит отметить, что также не будет лишним запастись аккумуляторами для геймпада, в противном случае вы будете вынуждены приготовить большое количество пальчиковых батареек.