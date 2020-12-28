В этой небольшой заметке мы расскажем как получить максимальную отдачу от новенькой консоли Microsoft. Если вы только достали свой Xbox Series X из коробки, то не торопитесь включать его в сеть — передохните и ознакомьтесь с нашими советами.
Загрузите приложение Xbox для смартфона
Обновленное приложение Xbox для Android или iOS играет очень важную роль, поэтому перед тем, как сделать первый запуск своей новенькой консоли, скачайте его из Google Play или App Store. Во-первых, оно поможет очень быстро завершить первоначальную настройку Xbox Series X. Во-вторых, оно предоставляет доступ к различным полезным функциям, среди которых список друзей и чаты, возможность удаленной загрузки игр, а также с его помощью вы сможете просматривать свои скриншоты и видеоролики.
Настройте домашний экран и раздел Xbox Guide под себя
Зачем жить с экраном по умолчанию когда его можно кастомизировать под свои потребности. С помощью кнопки «Просмотр» вы можете настроить порядок отображения элементов, выбрать цвет фона и даже тему, а также выбрать их автоматическое изменение в зависимости от времени суток. Помимо главного экрана, вы можете настроить под себя элементы Xbox Guide — это то самое меню, которое выскакивает каждый при нажатии на кнопку с логотипом Xbox.
Перенесите свои игры с Xbox One
Вы можете перенести приобретенные игры со своей консоли Xbox One. Для этого нужно выбрать «Мои игры и приложения» и перейти в библиотеку. Отсюда вы сможете загрузить тайтлы, которые ранее приобретали на своей старой приставке. Тем не менее, быстрее будет перенести уже скачанные игры с Xbox One на Series X, для этого убедитесь, что обе консоли подключены к одной и той же сети Wi-Fi, а затем на новой консоли зайдите в «Настройки» > «Система» > «Резервное копирование» > «Передача по сети». В этом разделе выбрать ваш старый Xbox One и то, что вы хотите с него загрузить.
Установите правильные настройки экрана
Чтобы максимально раскрыть все возможности Xbox Series X, нужно убедиться, что ваш телевизор (или монитор) настроен должен образом. Вы можете сделать это перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Параметры ТВ и дисплея». В этом разделе вы найдете все необходимые параметры отображения от частоты обновления до калибровки режима HDR.
Настройте свой контроллер
Вы можете настроить под себя действия всех кнопок, а также инвертировать элементы управления и изменить интенсивность вибрации. Всё это делается в разделе настроек «Подключенные устройства». Также у вас есть возможность сохранения нескольких профилей с разными схемами управления. Эту функцию можно использовать, например, для разных жанров, будь то шутеры или гоночные симуляторы.
Свяжите геймпад со своим профилем
Возможно, у вас в семье все пользуются своими контроллерами, поэтому не будет лишним привязать свой геймпад к профилю для автоматического входа под ним в систему. Таким образом после включения контроллера будет автоматически выполнен вход в ваш аккаунт. Сделать это можно в разделе настроек учетной записи, там найдите параметр «Вход, безопасность и пароль».
Используйте свои старые контроллеры
Если уж и зашла речь о геймпадах, то не будет лишним напомнить, что с Series X вы можете использовать контроллеры от Xbox One, в том числе и Elite. Подключаются они очень просто, удерживайте маленькую круглую кнопку рядом с USB-портом на своей новой консоли, дождитесь когда кнопка питания замигает, а затем нажмите и удерживайте маленькую кнопку в верхней части геймпада Xbox One до тех пор, пока кнопка с логотипом заморгает. Устройства будут готовы к работе после того, как прекратят мигать.
Смотрите Blu-ray на Xbox Series X
Ваш новенький Xbox Series X можно использовать в качестве проигрывателя для дисков Blu-ray 4K, но по умолчанию в нём не установлено нужное приложение. Вы можете загрузить его самостоятельно из Microsoft Store, но вам предложат сделать это, когда вы впервые вставите в консоль диск Blu-ray с фильмом.
Экономьте энергию
Для экономии электроэнергии вы можете перейти в «Настройки» > «Основные» > «Режим питания» и выбрать, как долго Xbox Series X должна находиться в неактивном состоянии перед отключением (по умолчанию установлен один час). Вы также можете выбирать между мгновенным включением и энергосбережением. Первое нужно выбирать если вы хотите управлять своей консолью удаленно и включать её с помощью голосовых команд, а второе — если хотите сэкономить электроэнергию.
Делайте скриншоты и записывайте видео
Вы можете настроить параметры захвата скриншотов и записи видеороликов в «Настройки» > «Захват и обмен». Установите необходимую продолжительность для сохранения клипов, желаемое качество и выберите место для сохранения, если хотите загружать файлы в облако для быстрого доступа из приложения Xbox. Вы также можете изменить работу кнопки «Поделиться» или полностью отключить её.
Установите напоминание о перерыве
В хороших играх очень легко потеряться на длительное время, а это может привести к болям в суставах и усталости глаз. Используйте напоминания о перерывах, чтобы встать и размяться или пойти прогуляться по свежему воздуху. Для активации этой функции перейдите в «Настройки» > «Напоминания о перерыве».
Получите больше места для хранения
Вы можете подключить любой внешний жесткий диск с USB 3.1 к Xbox Series X и использовать его для хранения игр, скриншотов и видео. Вы также можете приобрести карту расширения памяти от Seagate на 1 ТБ, которая одобрена Microsoft и соответствует производительности встроенного твердотельного накопителя.
Управляйте Xbox с помощью Google Assistant
Вы можете управлять своей новенькой консолью с помощью голоса. Для активации этой функции откройте «Настройки» > «Устройства и подключения» > «Цифровые помощники». Включите Google Assistant, а затем следуйте соответствующим инструкциям для его настройки. После настройки вы сможете включать и выключать Xbox Series X, а также выполнять другие действия с помощью голосового ассистента.
Найдите оптимизированные игры для Xbox Series X
Некоторые игры были оптимизированы для работы на Xbox Series X. Это означает, что они получили улучшенную графику, более высокую частоту кадров и ускоренное время загрузки. Такие игры с поддержкой функции Smart Delivery должны автоматически обновляться на вашей консоли. На их обложке вы можете увидеть значок X|S — это означает, что перед вами обновленная версия для некстген-устройства. Вы можете упорядочить все установленные тайтлы с помощью фильтра «Группировать по типу консоли», который расположен в верхней части экрана. Аналогичный метод сортировки можно применять в магазине Microsoft Store для поиска оптимизированных игр.
Настройте удаленное воспроизведение
Вы можете играть в игры Xbox Series X на экране Android-устройства, а также на iPhone или iPad. Это очень удобная возможность в ситуациях, когда кто-то занял телевизор просмотром фильма и сериала. Для работы этой функции нужно включить соответствующий параметр в разделе «Устройства и подключения», а также вам понадобится приложения Xbox из Google Play или App Store.
Теперь вы готовы максимально погрузиться в игру. Стоит отметить, что также не будет лишним запастись аккумуляторами для геймпада, в противном случае вы будете вынуждены приготовить большое количество пальчиковых батареек.
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