















Новая беспроводная гарнитура Microsoft Xbox Wireless Headset появилась в рекламе Xbox Series X и S еще в октябре. Новинка появляется в самом начале ролика, но тогда никто на неё не обратил внимания. Теперь компания представила устройство официально.Microsoft Xbox Wireless Headset оснащена вращающимися регуляторами, которые позволяют настраивать громкость и баланс звучания игры/аудиочата. Гарнитура поступит в продажу 16 марта, а её стоимость составит 9 599 рублей.Глава Xbox по маркетингу Аарон Гринберг подтвердил, что новая беспроводная гарнитура была частью рекламного ролика. Он рассказал об этом во время своего выступления в сервисе Clubhouse. Это уже не первый подобный случай. Напомним, Фил Спенсер в прошлом году спрятал Xbox Series S на полке, во время виртуального анонса. На тот момент не было официального подтверждения о том, что Microsoft работает над двумя консолями следующего поколения. Стоит отметить, что компания довольно часто размещает различные скрытые послания в своих видеороликах.Microsoft Xbox Wireless Headset может работать с Xbox One, Xbox Series X|S и ПК под управлением Windows 10. Гарнитура поддерживает Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X для обеспечения максимального уровня погружения. Для микрофона имеется поддержка системы шумоподавления, которая отсекает окружающий шум.Новинка получила интересную функция, которая автоматически отключает микрофон, когда пользователь молчит. Также это можно сделать с помощью специальной кнопки. О состоянии микрофона оповещает световой индикатор.Что касается дизайна и конструкции, Microsoft Xbox Wireless Headset спроектирована для комфортной посадки во время длительных игровых сессий. Это обеспечивается благодаря легкому корпусу, мягких полиуретановых амбушюр и регулируемого оголовья, распределяющего равномерно давление.Стоит отметить, что помимо подключения к Xbox One, Xbox Series X|S и ПК под управлением Windows 10, новинку по Bluetooth можно одновременно соединить с мобильным устройством для прослушивания музыки. Таким образом вы сможете продолжить общение с друзьями в игровом чате и наслаждаться прослушиванием различного аудиоконтента. Полная зарядка гарнитуры занимает около трех часов и обеспечивает до 15 часов автономной работы.