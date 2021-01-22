





В сервисе YouTube на консолях Microsoft наконец-то заработала поддержка воспроизведения HDR-контента. Новая возможность появилась на Xbox One S|X и Series X|S. Если у вас приставка подключена к монитору или телевизору, способному отображать HDR-видео, то приложение YouTube теперь будет включать такой контент автоматически.Ранее YouTube на Xbox не поддерживал HDR. На PlayStation такая возможность до сих пор отсутствует, хотя поддержка функции у PS4 появилась несколько лет назад. Xbox Series X и PS5 были запущены в ноябре прошлого году и на консоли от Sony приложение YouTube не воспроизводит HDR-видео.Стоит отметить, что большинство актуальных моделей телевизоров оповещают при переключении воспроизведения картинки в режим HDR. Таким образом вы можете убедиться отображается ли ролик с расширенным динамическим диапазоном. К сожалению, зачастую HDR-ролики выходят только на крупных каналах киностудий и разработчиков видеоигр, а обычные контентмейкеры избегают поддержки этой возможности.