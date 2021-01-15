Apple работает над приложениями «Музыка» и «Подкасты» для Windows, которые появятся в Microsoft Store. Сейчас они проходят стадию закрытого тестирования, об этом сообщает сайт 9to5Mac со ссылкой на анонимные источники.
Пока нет какой-либо конкретной информации, возможно, эти приложения предназначены только консолей Xbox, поскольку Apple в ноябре прошлого года выпустила приложение Apple TV для приставок Microsoft. Однако, купертиновцы всё же могут выпустить это ПО на Windows в качестве замены iTunes, поддержка которого на Mac прекращена, но на операционке Microsoft он всё еще доступен.
Напомним, Apple отказалась от iTunes в 2019 году с выходом macOS Catalina, предоставив пользователям отдельные приложения для музыки, подкастов и TV. В ноябре того же года компания опубликовала списки вакансий для инженеров по созданию «мультимедийных приложений следующего поколения для Windows». В связи с этим можно сделать вывод, что программы «Музыка» и «Подкасты» уже некоторое время находятся в разработке.
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