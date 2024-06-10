Microsoft представила сразу несколько новых консолей Xbox

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В рамках презентации Xbox Games Showcase компания Microsoft представила обновленную линейку консолей. Теперь запутаться в выборе стало ещё проще.Начнём с того, что младший Xbox Series S в белом цвете теперь будет доступен в версии с 1 ТБ памяти вместо 512 ГБ. Но он заменит сразу две модели — чёрный Xbox Series S на 1 ТБ, вышедший год назад, и белый на 512 ГБ. Новинка поступит в продажу осенью по цене $350.Впервые Microsoft выпустила Xbox Series X без дисковода. Как и предполагалось, новинка получила белый корпус, 1 ТБ памяти и цену в $450. Для сравнения, «дисковый» Series X сейчас стоит $500.Ещё одна новинка — лимитированная версия Xbox Series X в цвете Galaxy Black с дисководом и 2 ТБ встроенной памяти. Эта консоль будет поставляться с соответствующим геймпадом необычной расцветки. Лимитка поступит в продажу к концу года по цене $600.