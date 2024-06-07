Босс Xbox хочет выпустить главный эксклюзив платформы на PlayStation 5

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Компания Microsoft активно работает над ремастером Halo: Combat Evolved и рассматривает выпуск специальной версии для консолей Sony PlayStation 5. Об этом сообщает журналист The Verge Том Уоррен.Источник отмечает, что проект находится на ранней стадии, поэтому его вряд ли покажут на выставке Xbox Games Showcase в воскресенье. Напомним, Halo: Combat Evolved была разработана студией Bungie в 2001 году. Это была стартовая игра для оригинальной игровой консоли Xbox. Вскоре проект стал одним из флагманских IP-проектов Microsoft.Судя по всему, Фил начнёт сливать более крупные платформенные эксклюзивы на PS5 и Nintendo в ближайшее время. С начала года он уже выпустил Grounded, Pentiment, Sea of ​​Thieves и Hi-Fi Rush на эти консоли.Ожидается, что Microsoft представит около 30 игр, включая эксклюзивы, на презентации Xbox, которая пройдёт в это воскресенье.