EA Games подняла цены в турецких PS Store и Xbox Store

Олег

EA


Компания Electronic Arts решила увеличить стоимость игр в турецких онлайн-магазинах — именно ими часто пользуются россияне после введения санкций.

Согласно Rozetked, тайтлы от EA Games, которые продаются в магазинах PlayStation Store и Xbox Store, резко подорожали в турецких лирах. За некоторые из них теперь придется отдать 4000 лир, что по курсу на сегодня составляет примерно 11400 рублей. К примеру, столько стоят EA Sports FC 24 Ultimate Edition и UFC 5 Deluxe Edition.

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Базовые версии Star Wars Jedi: Survivor и Dead Space теперь стоят 2900 лир, или около 8200 рублей по курсу. Подорожали также It Takes Two, NHL 24, Immortals Of Aveum и прочие. Единственный способ не платить такие деньги за каждую игру — воспользоваться подпиской EA Play, в которую входят большинство этих тайтлов, и доступ к которой имеется у пользователей PC Game Pass и Ultimate. 

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Источник:
Rozetked
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