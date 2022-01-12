С таким заявлением разработчики GSC Game World, обратились к аудитории у себя в Твиттере. Обновленная дата релиза намечена на 8 декабря 2022 года. Украинская студия заверяет, что дополнительные семь месяцев понадобятся для окончательной доработки проекта: “Мы убеждены, что разработка должна идти столько, сколько потребуется”.GSC обещают делиться всеми новостями и подробностями разработки. Напомним, что релиз игры должен был состояться 28 апреля 2022 года. Из доступных платформ были заявлены Xbox Series S|X и ПК.