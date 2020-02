Компания Microsoft раскрыла больше спецификаций своей консоли следующего поколения. Самая важная информация касается о производительности GPU, которая составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем сейчас у Xbox One X и в 8 раз больше по сравнению с оригинальным Xbox One X.





Ранее Microsoft показала аппаратную ускоренную трассировку лучей DirectX и шейдинг с переменной скоростью (VRS), который, по словам компании, был запатентован. «Вместо того, чтобы тратить циклы графического процессора равномерно на каждый пиксель на экране, разработчики смогут определять приоритеты отдельных эффектов для игровых персонажей или важных объектов окружающей среды», — поясняет Спенсер. «Этот метод обеспечивает более стабильную частоту кадров и более высокое разрешение, не влияя на конечное качество изображения».Xbox Series X будет использовать специально разработанный процессор на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA 2. Microsoft также использует твердотельный накопитель NVMe, который обещает ускорить время загрузки игр.Ожидается поддержка 8K игр с частотой кадров 120 FPS. Microsoft заявляет, что сотрудничает с организацией HDMI и производителями телевизоров для включения автоматического режима низкой задержки (ALLM) и переменной частоты обновления (VRR) в рамках стандарта HDMI 2.1. Это должно уменьшить задержку ввода и сгладить визуальные эффекты в играх на телевизорах.Помимо этого, сообщается о поддержки функции «быстрого возобновления». Microsoft уже использовала эту возможность на Xbox One, но владельцы Xbox Series X смогут возобновлять несколько игр из приостановленного состояния. Эта будет отличным способом для переключения между играми или выхода из режима ожидания.Стоит напомнить об обратной совместимости с играми для оригинального Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Производитель сообщает, что в будущие игры от собственных студий можно будет играть на консолях Xbox One и Xbox Series X, такие издания получат специальную маркировку Smart Delivery. У сторонних разработчиков появится аналогичная возможность. Microsoft обещает рассказать еще больше подробностей в ближайшие месяцы.